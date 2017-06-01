Başbakan Binali ve eşi Semiha Yıldırım, şehit düşen 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit düşen 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.



Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit düşen Tümgeneral Aydın'ın başkentteki evini ziyaret etti.



Yıldırım, ziyarette şehit Tümgeneral Aydın'ın ailesine taziye dileklerini iletti.