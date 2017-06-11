Başbakan Binali Yıldırım, Katar krizi hakkında konuştu; krizin derinleşmemesi için ciddi bir mesai harcandığını belirtti. Yıldırım, "Bölgenin daha fazla karışması ve gerilimin yükselmesi için fırsat kollayanların umutlarını boşa çıkarmalıyız" diye konuştu.

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