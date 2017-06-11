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Yıldırım:Çatışma olmaması için gayret gösteriyoruz

Başbakan Binali Yıldırım, Katar krizi hakkında konuştu; krizin derinleşmemesi için ciddi bir mesai harcandığını belirtti. Yıldırım, "Bölgenin daha fazla karışması ve gerilimin yükselmesi için fırsat kollayanların umutlarını boşa çıkarmalıyız" diye konuştu.

Yıldırım:Çatışma olmaması için gayret gösteriyoruz

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Başbakan Yıldırım Katar krizini değerlendirdi.

Bölgede fırsat kollandığını belirtti Yıldırım, Suriye'de yaşananları işaret etti. "Problemin Körfez'e sıçraması arzu etmediğimiz bir durumu meydana getirir" dedi.

Başbakan Yıldırım, bölgenin jeostratejik özelliğine de dikkat çekti.


ulusalkanal.com.tr

Yıldırım:Çatışma olmaması için gayret gösteriyoruz
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