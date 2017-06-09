İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı ofisi yapılmak üzere boşaltılmaya başlandı. Eğitim kurumlarının siyallaştırılmasına karşı çıkan üniversite mezunları, "Üniversiteye sahip çıkın" çağrısı yaptı.

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi “Cumhurbaşkanlığı ofisi”ne tahsis edileceği gerekçesiyle boşaltılıyor.



Geçen hafta başlayan boşaltma çalışmalarına Yıldız Teknik Üniversitesi Mezunları, Emekli Öğretim Üyeleri ve öğrencileri protesto etti.



Eyleme kitle örgütleri ve bazı CHP Milletvekilleri de destek verdi. Bu sırada üniversite çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.



Üniversite de 31 yıl öğretim üyeliği yapan Profesör Doktor Zerrin Bayraktar da, tüm Yıldızlıların üniversitlerine sahip çıkmalarını talep etti.



Grup adına basın açıklamasını üniversitenin eski mezunlardan Mustafa Aral yaptı.



Cumhyurbaşkanı Erdoğan 21 Mayıs 2016 tarihinde katıldığı bir televizyon programında kampüsün Cumhurbaşkanlığı için kullanılacağını ve oradaki binanın Cumhurbaşkanlığı’na ait olacağını söylemişti.



Haber: Gökhan Çelik

Kamera: Şengül Derin

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