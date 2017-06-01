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Youtube, 'Gece Gölgenin Rahatına Bak' şarkısını yayından kaldırdı

Bu yılın en popüler şarkıları arasında yer alan 'Gece Gölgenin Rahatına Bak', telif hakkı nedeniyle YouTube'dan kaldırıldı. Sadece YouTube'da 240 milyonun üzerinde izlenen videonun kaldırılması üzerine genç şarkıcıdan açıklama geldi.

Youtube, 'Gece Gölgenin Rahatına Bak' şarkısını yayından kaldırdı

Genç şarkıcı Çağatay Akman’ın Gece 'Gölgenin Rahatına Bak' şarkısı, şüphesiz Türkiye’de bu yıla damga vuran şarkılar arasında yer alıyor. Özellikle sosyal medyada popülerleşen ve sonrasında radyolarda yankılanmaya başlayan bu şarkı, birçok kişinin de diline dolanmıştı. Şarkının popülerliği her geçen gün arttı ve yayıncı şirketin resmi Youtube hesabında toplamda 240 milyon görüntülenmeye ulaştı.

Fakat YouTube ani bir kararla teliften dolayı videoyu yayından kaldırdı. Bilindiği üzere söz konusu şarkı, ANNA RF isimli grubun Jump isimli şarkısından alıntı yapılmakla suçlanıyordu. İşte YouTube bu konuda yapılan itirazları dikkate aldı ve Gece Gölgenin Rahatına Bak şarkısını yayından kaldırdı.

Gelişmeler üzerine genç şarkıcı Instagram hesabı üzerinden açıklama yaptı ve Gece Gölgenin Rahatına Bak şarkısının 1 gün içinde yeniden YouTube’da olacağını ifade etti.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #youtube #çağatay akman #Gece Gölgenin Rahatına Bak
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