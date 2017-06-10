Yozgat'ta deprem
Yozgat'ta deprem
Şehit Şenay öğretmenin söylediği türkü yürekleri dağladı
Şehit Şenay öğretmenin söylediği türkü yürekleri dağladı
Bu fotoğrafları TSK paylaştı
Bu fotoğrafları TSK paylaştı
Batman'dan acı haber!
Batman'dan acı haber!

Yozgat Çekerek'te deprem

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde saat 11.51'de 4,2 büyüklüğünde deprem oldu.

Yozgat Çekerek'te deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Yozgat'ın Çekerek ilçesinde deprem meydana geldi.

Saat 11.51'de olan depremin büyüklüğünün 4,2 olduğu belirtildi.

Deprem ilçede panik yaratmazken, yetkili kişi veya kurumlardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

AFAD'A GÖRE DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 3,9

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre ise Çekerek'deki depremin büyüklüğü 3,9.

Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtilen depremin ilçede panik yaratmadığı öğrenildi.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #Yozgat #Çekerek #deprem #yozgat çekerek deprem
banner863
Önceki Haber
Şehit Şenay öğretmenin söylediği türkü yürekleri dağladı
Sonraki Haber
Yozgat Çekerek'te deprem
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.