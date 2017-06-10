Yozgat'ın Çekerek ilçesinde saat 11.51'de 4,2 büyüklüğünde deprem oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Yozgat'ın Çekerek ilçesinde deprem meydana geldi.



Saat 11.51'de olan depremin büyüklüğünün 4,2 olduğu belirtildi.



Deprem ilçede panik yaratmazken, yetkili kişi veya kurumlardan herhangi bir açıklama yapılmadı.



AFAD'A GÖRE DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 3,9



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre ise Çekerek'deki depremin büyüklüğü 3,9.



Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtilen depremin ilçede panik yaratmadığı öğrenildi.



ulusalkanal.com.tr