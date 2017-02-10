YSK Başkanı: Açıklamayı o zaman yapacağım

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Güven, anayasa referandumuna ilişkin Erdoğan'ın onayının Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonra açıklama yapacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişiklik teklifini onayladı. Onayın ardından YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama geldi.



Anayasa referandum tarihiyle ilgili gözler artık Yüksek Seçim Kurulu'nda.



Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasa değişikliği için verdiği onayın ardından konuştu.



Güven, "Onay, Resmi Gazete'de yayımlanınca açıklama yapacağım" dedi.





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