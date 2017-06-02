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YSK'dan MHP'nin kongresine iptal kararı

YÜKSEK Seçim Kurulu, MHP'nin Kahramanmaraş İl Kongresi'ni itiraz üzerine iptal etti.

YSK'dan MHP'nin kongresine iptal kararı

YÜKSEK Seçim Kurulu, MHP'nin Kahramanmaraş İl Kongresi'ni itiraz üzerine iptal etti.

YSKNecip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde 21 Mayıs Pazar günü yapılan kongreyi yapılan itiraz üzerine iptal etti. Kongrede başkan olarak yeniden seçilen Süleyman Öner, gerekçeli kararı bilmediklerini belirterek, "Kahramanmaraş MHP İl kongresi YSK'ya itiraz sonucu iptal edilmiş bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Gerekçeli kararı bilmiyoruz. Bildiğimiz yine kazanan Milliyetçi Ülkücü Hareket olacaktır" dedi.

Kongrede geçerli 570 oyun 272'sini alan Süleyman Öner güven tazeleyerek yeniden İl Başkanı seçilmiş, adaylardan Ömer Özkan 263, Mustafa Akpınar ise 35 oy almıştı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ysk #mhp #necip fazıl kısakürek #süleyman öner
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