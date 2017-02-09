YSK’nın yetkisinin kaldırılmasına Vatan Partisi’nden sert eleştiri

Yeni kararname ile Başkanlık referandumu öncesi, televizyonların adil ve tarafsız yayın yapmasını sağlayan düzenleme kaldırıldı. Buna göre Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen esaslara aykırı olması durumunda, radyo ve televizyonlara yayın durdurma ve para cezaları verilemeyecek. Kararnameye, CHP ve Vatan Partisi tepki gösterdi.

Meclis’in yetkilerini kaldıran Anayasa değişikliği referandumu öncesi yeni bir kararname daha çıkarıldı.



Resmi Gazete'de yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname’ye göre, bundan sonra özel radyo ve televizyonlar taraflı yayın yapabilecek.



Bu karar ile birlikte Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen esaslara aykırı olması durumunda yayın durdurma ve para cezaları verilmeyecek.



Konuya ilişkin cezai mevzuatı düzenleyen YSK’nın 149/A maddesi de tamamen kalktı.



Adil ve tarafsız yayın yapılmasını sağlayan düzenlemeyi hedef alan kararnameye, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sert tepki gösterdi.



Twitter hesabından açıklama yapan CHP Lideir, düzenleme ile televizyonların tek bir tarafın lehine yayın yapacağını savundu, AKP’ye yüklendi, “Referanduma kadar sadece kendi boruları ötecek” dedi.



Hükümetin, halkın özgür iradesinden korktuğunu belirten Kılıçdaroğlu, "kendi savunduğunun doğruluğundan bu kadar şüphe duyan bir iktidar görülmemiştir" ifadelerini kullandı.



Kararnameye bir tepki de Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Mehmet Cengiz'den geldi.



Kararnamedeki diğer maddelere göre Terörle Mücadele Kanunu kapsamında el konulan şirketlerin satış ve tasfiye süreci TMSF tarafından yürütülecek, İŞKUR'a kayıtlı işsizi istihdam edene prim desteği verilecek, kış lastiği kullanımı zorunlu tutulacak.



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