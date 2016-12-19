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Yüksekova Kaymakamı, belediye başkanlığına kayyum atandı

HAKKARİ'nin Yüksekova Belediyesi'ne, İlçe Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, kayyum olarak atandı.

Yüksekova Kaymakamı, belediye başkanlığına kayyum atandı

Yüksekova Belediyesi'ne 3 Aralık'ta sürdürülen terör soruşturmaları kapsamında operasyon yapıldı.

Yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan Yüksekova Belediye Başkanı Adile Kozay, 8 Aralık'ta çıkarıldığı mahkemece 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

Kozay'ın tutuklanması ardından İlçe Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, bugün kayyum olarak atandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Yüksekova
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