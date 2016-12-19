Yüksekova Kaymakamı, belediye başkanlığına kayyum atandı

Yüksekova Belediyesi'ne 3 Aralık'ta sürdürülen terör soruşturmaları kapsamında operasyon yapıldı.
Yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan Yüksekova Belediye Başkanı Adile Kozay, 8 Aralık'ta çıkarıldığı mahkemece 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.
Kozay'ın tutuklanması ardından İlçe Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, bugün kayyum olarak atandı.
HAKKARİ'nin Yüksekova Belediyesi'ne, İlçe Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, kayyum olarak atandı.
Yüksekova Belediyesi'ne 3 Aralık'ta sürdürülen terör soruşturmaları kapsamında operasyon yapıldı.