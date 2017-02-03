Son günlerde gerilim yaşadığımız Yunanistan, Geri Kabul Anlaşması'nı ihlal etti. Yunanistan'da yakalanan mülteciler İpsala Sınır Kapısı'na bırakılması gerekirken, zorla bota bindirilip Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye gönderildi. Türkiye Göç İdaresi, Yunanistan'ın "geri itme" yöntemiyle son 4 ayda 3 binden fazla mülteciyi Türkiye'ye gönderdiğini açıkladı.

Kaçak yollarla Yunanistan'a ulaşan 40 mülteci Meriç Nehri üzerinden Türkiye sınırına bırakıldı.



Gece yarısı zorla botlara bindirilerek Türkiye'ye gönderilen mülteciler Edirne'ye ulaştı.



Türk ve Yunan sınırı olan Meriç Nehri'ndeki hareketlilik güvenlik güçlerinin dikkatini çekti. 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı birliklerbölgeye gitti.



Sınıra ulaşan birlikler Meriç Nehri üzerinde, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu bir botun kendilerine doğru geldiğini gördü.



Mehmetçik, Pakistan, Afganistan ve Suriye uyruklu 40 mülteciyi kıyıya aldı, su ve yiyecek verdi. 40 mülteci daha sonra Edirne İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.



Mülteciler, Yunan sınır birlikleri tarafınfan yakalandıklarını, bir gün orada kaldıktan sonra tekrar zorla bota bindirilerek Türkiye'ye gönderildiklerini anlattı.



Türkiye Göç İdaresi, Yunanistan'ın Türkiye ile imzaladığı Geri Kabul Anlaşmasını ihlal ettiğini açıkladı.



Yetkililer, Yunanistan'ın "geri itme" denilen bit uygulama yaptığını, bu uygulamanın uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu ifade ediliyor.



Sözleşmeye göre Yunan topraklarında yakalanan mültecilerin anlaşma gereği İpsala Sınır Kapısı'ndan protokolle iade etmesi gerekiyor. Anacak Yunanistan bu kurala uymuyor ve mültecileri yine tehlikeli bir yolculağa zorluyor.



Yunanistan geri itme yöntemiyle son 4 ayda 3 binden fazla sığınmacıyı Türkiye'ye gönderdiği belirtiliyor.



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