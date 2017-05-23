Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılmasını istediklerini söyledi. Pavlopulos bu dileğini Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşmesinde aktardı.

Yunanistan Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılmasını istiyor. Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos, "Heybeliada Ruhban Okulu açılmalı" mesajı verdi.



Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi için Türkiye'ye gelen Pavlopoulos'un ilk işi Balat'taki Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret etmek oldu.



Yunan Cumhurbaşkanı, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü. Pavlopoulos, daha sonra patrikhanedeki kilisede mum yakıp dua etti.



Görüşmenin ayrıntılarını ise Yunan Atina Haber Ajansı aktardı. Ajans, Pavloupulos'un Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılmasını istediğini belirtti.



Pavloupulos ayrıca, Türkiye’nin zamanla başta eğitim olmak üzere Patrikhane’nin tüm ruhani faaliyetlerini yapmasına olanak tanıyacağına inandığını ifade etti.





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