Yunanistan'ın özel birlikleri Kardak'a iki mil uzaklıktaki bölgeye paraşütle indi

Yunanistan'ın özel birlikleri Kardak kayalıklarına iki mil uzaklıktaki bölgeye paraşütle indi. Bir Yunan sitesinde askerlerin paraşütle atladığını gösteren fotoğrafa yer verildi. Öte yandan Yunanistan Savunma Bakanı, dün Kardak kayalıkları üzerinde alçak uçuş yapan Türk uçağının 138 kez hava ihlali yaptığını öne sürdü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın kara ve deniz kuvvetleri komutanlarıyla birlikte yaptığı Kardak ziyaretinin ardından Ege'den tansiyon düşmüyor. Yunanistan'ın özel birlikleri Kardak kayalıklarına iki mil uzaklıktaki bölgeye paraşütle indi.



Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, yanında bazı askeri yetkililerle birlikte dün sabah, 21 yıl önce ölen 3 Yunan askerinin anısına Kardak kayalıklarına helikopterden çelenk atmıştı. Aynı saatlerde Türk F-16 uçaklarının Kardak kayalıkları üzerinde uçtu. Bu haber Yunan basınında yer aldı.



Türk jetlerinin bölgede alçak uçuş yaptığı iddialarının ardından Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Papadakis’in talimatıyla Yunan özel birliğindeki paraşütçüler, Kardak Kayalıkları'na yaklaşık iki mil uzaklıktaki Psemiros ile İstanköy adaları arasındaki bölgede uçaktan atlayış yaptı.



Yunan internet sitesinde Yunan askerlerinin Kumburnu Mevkisi’ndeki paraşütle atlayış fotoğarflarına da yer verildi.



Öte yandan Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Türkiye'nin dün 138 hava ihlali yaptığını öne sürdü. Kammenos, Türkiye'nin Kardak hamlesini 'kovboy davranışları' sözleriyle tanımladı.





ulusalkanal.com.tr