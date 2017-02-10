Yunuseli Havaalanı'nın 16 yıl sonra yeniden açılması

"En büyük hedefimiz, Bursa'da havacılığın gelişmesiydi ve artık bunu gerçekleştirmek için adımlarımızı atıyoruz"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Yunuseli Havaalanı'nın 16 yıl aradan sonra yeniden uçuşlara açılmasının kentte havacılığın geliştirilmesi için atılan önemli adımlardan olduğunu bildirdi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Altepe, Atlas Global Genel Müdürü Orhan Coşkun ve Atlantik Uçuş Akademisi (AFA) Genel Müdürü Sermet Temizkan ile belediye hizmet binasında bir araya geldi.



Atlas Global Genel Müdürü Coşkun, firma olarak Yunuseli Havaalanı'nda eğitimden sağlığa uzanan geniş bir yelpazede hizmet verebileceklerini, bu noktada Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışmalar yapmak için heyecan duyduklarını belirtti.



Büyükşehir Belediye Başkanı Altepe de Bursa'nın her alanda olduğu gibi havacılıkta da öncü olması hedefiyle önemli adımlar attıklarını ifade etti.

Altepe, Bursa'da havacılıkta yeni bir dönem başladığını vurgulayarak "En büyük hedefimiz, Bursa'da havacılığın gelişmesiydi ve artık bunu gerçekleştirmek için adımlarımızı atıyoruz." dedi.



Yunuseli Havaalanı'nın Bursa için önemli olduğunu işaret eden Altepe, şimdiden 60'a yakın uçak sahibinin buradan yararlanmak için başvuru yaptığı havaalanının kent ekonomisine büyük katkı sağlayacağını dile getirdi. Altepe, şunları kaydetti:



"Hızla gelişen ve değişen Bursa'da, kısa sürede Yunuseli de yetersiz kalacak ve yeni bir havaalanı ihtiyacı daha ortaya çıkacak. Yunuseli yetmez. Türkiye'nin ekonomik kalbi Bursa, güç burada. İstanbul'da yapılamayanlar Bursa'da yapılıyor. Türkiye'nin de önünü açacak sivil havacılık çalışmalarını destekleyecek adımlar atacağız. Altyapı var, çok yönlü olarak çalışalım istiyoruz. Bursa'da en az 200 özel uçağın kullanılmasını hedefliyoruz."

Altepe, ziyaretin sonunda konuklarına Bursa'ya özgü el yapımı "Yeşil Türbe" çinisi hediye etti.