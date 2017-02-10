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Zeytinburnu'nda belediye yakınında polisi alarma geçiren çanta - İstanbul haberleri

İstanbul'dan son dakika haberi geldi. Zeytinburnu Belediyesi ek hizmet binası yakınına beyaz bir minibüsten bırakıldığı belirlenen çanta polisi alarma geçirdi. Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Cadde araç ve yaya trafiğine kapatılırken bomba uzmanı ekiplere haber verildi. Olay yerine bomba uzmanı ekip bekleniyor.

Zeytinburnu'nda belediye yakınında polisi alarma geçiren çanta - İstanbul haberleri

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi ek hizmet binası yakınına beyaz bir minibüsten bırakıldığı belirlenen çanta polisi alarma geçirdi.

Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Cadde araç ve yaya trafiğine kapatılırken bomba uzmanı ekiplere haber verildi.

Olay yerine bomba uzmanı ekip bekleniyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #polis #çanta #Zeytinburnu #istanbul
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