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Zeytinlik sahaları valilik onayına kaldı

Zeytinlik, mera ve kıyıların sanayiye açılması reform tasarısı Sanayi Komisyonu'ndan geçti. Ancak üreticilerin tedirginliği sürüyor. Çünkü 20. madde esnetildi. Yani zeytinlik alanlarda "kamu yararı" durumunda valilik onayı ile zeytinlik sahaları sanayi ve maden alanlarına açılacak.

Zeytinlik sahaları valilik onayına kaldı

Türkiye’deki zeytinliklerin sanayileşmeye açılmasına neden olacak ‘Üretim Reform Tasarısı’ Meclis Komisyonu’nda kabul edildi. Bazı maddeler geri çekildi ancak üreticiler zeytinliklerin ölüm fermanı olan yasa tasarısının bu halinden de memnun değil. 

Zeytinlik alanların imara açılmayacağı tasarıya eklendi ancak buna karşılık 20. madde esnetildi. Komisyondan geçen tasarının 20. maddesi,  Zeytinlik alanlarda "kamu yararı" durumunda madencilik işletmeleri ve ocakları ile sanayi tesisleri kurulmasının önünü açıyor.

Komisyondan geçen tasarıya zeytin üreticileri karşı çıktı. Üreticiler, tasarıda değişikliklere gidilmediğini ve tasarının iptal edilmesini istedi. 

Tasarıda yapılan bir değişiklikle zeytinliklere konut ve turistik tesis yapılması da yasaklandı. Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemeyecek. 


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #zeytinlik #Sanayi Komisyonu
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