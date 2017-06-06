Muhalefet ve üreticilerin itiraz ettiği zeytinliklerin sanayiye açılmasını hedefleyen üretim reform tasarısı liderlerin gündemindeydi.
Başbakan Binali Yıldırım eleştirilere yanıt verdi, “Türkiye’yi dünya ikincisi yaptık” dedi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise tasarının arkasındaki maden lobisine dikkat çekti.
Liderler sendika ve işçi örgütlerinin genel grev nedeni saydığı, fona devredilecek kıdem tazminatı düzenlemesine de değindi.
ulusalkanal.com.tr
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