AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, zeytinlikle ilgili düzenlemenin komisyona çekileceğini belirterek, "Üretim Paketi'nin ikinci maddesi olan zeytinlikle ilgili düzenleme komisyona çekilecek. Komisyon, o maddeyi yeniden görüşecek. ya aynen kabul edebilir ya da komisyon değiştirerek, kabul edilebilir" dedi.

AKP Grup Başkanvekili Elitaş, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın Meclis'teki siyasi partilerin grup başkanlarıyla gerçekleştirdiği iç tüzük konulu toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Toplantıya katılmayacağını duyuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'uzlaşmaz tavırla' anılacağını söyleyen Elitaş, "Meclis Başkanı, çok güzel bir çağrı yaptı; çünkü siyasi partilerin TBMM'deki en büyük organları veya yetkilileri grup başkanlarıdır. Grup başkanlarının alacağı karar doğrultusunda, bu çerçevede bir çağrı yaptı. Grup başkanları eğer prensipte anlaşırsa bu konuyla ilgili yetkili teknik arkadaşlar alt yapısını olgunlaştırırlar, doldururlardı. Sayın Bahçeli, yazdığı yazıda bu konuyu en iyi bilen grup başkanvekilleridir. Grup başkanvekillerinin bu konuyu değerlendirmesi uygun olur, diye bir ifade kullanmış. Takdir, kendilerinin; ama benim gönlümden geçen şuydu. Grup başkanlarının yapacağı bir toplantıda, prensipte içtüzükle ilgili anlaşma hasıl olsaydı bu iş, bizlerde daha rahat ve hızlı olmasına imkan verecek bir konuydu. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Meclis Başkanı'nın centilmence yaptığı bir çağrıyı açıkçası centilmenliğe yakışmayan, bir siyasi partinin genel başkanına yakışmayan bir tavır. Lider olabilmek için sırtını yerden kaldırman gerekir" diye konuştu.



MECLİS, 15 TEMMUZ'DA OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK



Meclis'in tatil takvimiyle ilgili bilgi veren AKP'li Elitaş, "Bazı düzenlemeler tamamlandıktan sonra TBMM, 15 Temmuz'a kadar ara verecek. 15 Temmuz'da, 15 Temmuz'la ilgili bir anmayla ilgili olağanüstü toplantı gerçekleştireceğiz. Daha sonra 12 Eylül ya da 19 Eylül tarihinde TBMM, çalışmalarına devam edecek" dedi.



"AYNEN YA DA DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLEBİLİR"



AKP Grup Başkanvekili Elitaş, Sanayi Üretimi Reform tasarısında yer alan zeytinlik alanları ilgilendiren düzenlemenin 'köpürtülerek, doğru olmayan bir şekilde 'zeytin yasası' haline getirildiğini' savundu.



Zeytinlikle ilgili düzenlemenin komisyona çekileceğini açıklayan Elitaş, şöyle konuştu:



"Üretim paketinin ikinci maddesi olan zeytinlikle ilgili düzenleme, komisyona çekilecek. O düzenleme, komisyona geri çekilecek ve diğer maddelerin görüşülmesine devam edilecek. Hem Tarım Bakanlığının hem Sanayi Bakanlığının hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hem de Orman Bakanlığının bu konuyla ilgili görüşleri alındıktan sonra taraflarla da bu konu değerlendirilmiş olacak. En uygun ve doğru düzenlemenin yapılmasını arzu ediyoruz. Komisyon, o maddeyi yeniden görüşecek. ya aynen kabul edebilir ya da komisyon değiştirerek, kabul edilebilir"