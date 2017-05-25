Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığı personelinin katıldığı eylemlerle ilgili 52 kişi hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığı personelinin katıldığı eylemlerle ilgili 52 kişi hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti.



Mahkeme, iddianamenin kabul kararının ardından duruşmaya hazırlık tutanağını tamamladı. Buna göre, yargılama 25 Eylül 2017'de başlayacak ve hafta sonları dışında 6 Ekim'e kadar devam edecek.



İddianamede, şüpheliler hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis isteniyor.



Ayrıca bu şüphelilerden bir kısmı için askeri komutanlıkların gaspı, genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak, birden fazla kişiyle silahla tehdit, kamu malına zarar vermek, kamuya ait araçları suçta kullanmak, hürriyeti engelleme suçlarından da kamu davası açıldı.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve Tümen Komutanı Tümgeneral Erdoğan Akyol'un müşteki olarak yer aldığı iddianamede, hakkında kamu davası açılan şüphelilerden Ahmet Bican Kırker'in olay tarihinde tuğgeneral rütbesiyle görev yaptığı, Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul Eğitim ve Tümen Komutanlığına darbeye teşebbüs amacıyla olay gecesi giderek burada komutayı ele alıp mevcut tümen komutanı müşteki Erdoğan Akyol'un rehin alınıp Akıncı Hava Üssü'ne götürülmesini sağladığı belirtildi.



Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul Eğitim ve Tümen Komutanlığından iki tankın, Jandarma Genel Komutanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gönderildiği ifade edilen iddianamede, tankların, halkın karşı koyması üzerine yeniden birliğe döndüğü, tekrar çıkış yapamadığı kaydedildi. İddianamede, bu olay ve tank mürettebatının eylemleri ayrıntılı anlatıldı.



İddianamede yer alan şüphelilerin isimleri şöyle:



"Ahmet Bi̇can Kırker, Ahmet Çakır, Abdülkadi̇r Çi̇çek, Ahmet Faruk Çavuş, Ahmet Han Büyüksakallı, Ali̇ Osman Karahan, Ali̇ Suat Yurdakul, Bi̇lal Nuri̇ Gelebek, Burak Çakır, Cem Tuce, Ci̇han Özmen, Emrah Şensoy, Enes Daşçı, Ensar Hüdai̇ Sağkal, Erdal Yeti̇m, Faruk Yaman, Fati̇h Çubukçu, Fati̇h Karaaslan, Fati̇h Mehmet Kılıç, Fethi̇ Göçer, Harun Bulut, Harun Erken, Harun Uğur, Hasan Çelen, İbrahi̇m Akça, İbrahi̇m Zengi̇n, İsa Sancaklı, İsmai̇l Üzüm, Koray Korkmaz, Levent Doğan, Mehmet Ayaz, Mehmet Feri̇t Demi̇rci̇, Mehmet Sıddık Çoban, Muhammet Maci̇t, Muharrem Erdem, Murat Akkuru, Mustafa Acar, Mustafa Koçak, Oktay Culha, Orhan Kutlu, Ömer Faruk Göçük, Özkan Gürkol, Öztürk Gür, Ramazan Demi̇rkol, Resul Doğan, Resül Çoban, Sefa Alkan, Sefa Aygün, Semi̇h İlhan, Si̇nan Ünal, Yavuz Ali̇ Üçler ve Yusuf Akbulut."