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​Zorunlu arabuluculuğa tepki 

Adalet Bakanlığı'nın "Zorunlu arabuluculuk" için Meclise sunduğu İş Mahkemeleri Kanun Tasarısı'na emekçiler tepki gösterdi. Tez-Koop-İş Sendikası Genel Örgütlenme Sekreteri Çağdaş Duyar, yasalara göre arabuluculuğun tercihe dayalı yapıldığını, bu nedenle zorunlu olmasının yasalara aykırı olduğunu söyledi. Arabuluculuğun işçi haklarında da büyük kayba yol açtığını belirten Duyar, tasarının derhal geri çekilmesini istedi.

​Zorunlu arabuluculuğa tepki 
İş Mahkemeleri Yasa Tasarısı işçi sendikalarından tepki topladı. Açıklamayı, Türk-İş Konfederasyonuna bağlı Tez-Koop-İş Sendikası Genel Örgütlenme Sekreteri Çağdaş Duyar yaptı. Duyar tasarıyla getirilmek istenen zorunlu arabuluculuğun yasalara aykırı olduğunu söyledi.

Duyar'a göre tasarıdaki düzenlemeler işçide büyük hak kayıplarına yol açacak ve mali yüke neden olacak.

Tasarının geri çekilmesini isteyen Duyar, diğer işçi sendikalarına da ortak mücadele çağrısı yaptı.



ulusalkanal.com.tr
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