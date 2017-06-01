Adalet Bakanlığı'nın "Zorunlu arabuluculuk" için Meclise sunduğu İş Mahkemeleri Kanun Tasarısı'na emekçiler tepki gösterdi. Tez-Koop-İş Sendikası Genel Örgütlenme Sekreteri Çağdaş Duyar, yasalara göre arabuluculuğun tercihe dayalı yapıldığını, bu nedenle zorunlu olmasının yasalara aykırı olduğunu söyledi. Arabuluculuğun işçi haklarında da büyük kayba yol açtığını belirten Duyar, tasarının derhal geri çekilmesini istedi.

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