Zorunlu sağlık primi büyük indirim! 53 lira oldu

Hiçbir sigortası bulunmayan ve sağlık hizmeti alamayanların, 65.8 ile 395 TL arasında değişen Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, 53 TL'ye indiriliyor. Eski prim borçları da silinecek.

Hükümetin bir süredir üzerinde çalıştığı çeşitli ekonomik kanunlara ilişkin yasal düzenlemeler AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın imzasıyla yasa teklifi olarak TBMM Başkanlığına sunuldu. Yasa teklifine göre, ailede kişi başı geliri asgari ücretin üçte birinden az olanların primlerini devlet karşılayacak. Bunun dışında kalanlar için de yeni düzenleme geçerli olacak.



Teklifte yer alan düzenlemeler özetle şöyle:



Herhangi bir işte çalışmayan, anne bana veya eşinden dolayı sağlık hizmetlerinden yararlanamayan kişilerden gelir seviyesine göre 65,88 lira ile 395.91 lira arasında alınmakta olan GSS pirimi herkes için 53 lirada eşitlenecek. Bakanlar Kurulu bu tutarı 212 liraya kadar artırmaya yetkili olacak.



Hane içinde kişi başına geliri asgari ücretin üçte birinden az olanlardan pirim alınmayacak.



Eski GSS prim borçlarına ilişkin faizler ile gecikme zamları silinecek. Borcun tahakkuk ettiği tarihte 53 lirayı aşan aylık tutarlar 53 lira üzerinden; 53 liranın altındakiler ise o günkü tutar üzerinden ödenecek./Habertürk