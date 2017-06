Her gece bArda ismim hovArda!

arış ve Demokrasi Partisi’nin 4 Eylül 2011 günkü(BDP) kongresi Arda sesleri ile inledi.n çok alkışı alan kişi bir siyasetçi değil, dünyayı futbol topundan ibaret sanan bir topçuydu.edeni, attığı golü Türkiye Cumhuriyeti’ndeki bütün halkların şehitlerine armağan etmesiydi!evgili Arda, “güzel güzel konuşuyorduk, niçin yüzünüz asıldı?” diyen İspanyol sunucu şaşkındı!olitika ile sporu buluşturan ArdaKatalonya’ya, “keşke benim ülkem de böyle olsa” diyordu.skarlık derinliği ile PKK terörünün konuşarak, paylaşarak çözülebileceğini öne sürüyordu.eis’in rotasını izleyerek lale devrini doya doya yaşamak istiyordu ama her şeyin bir sınırı vardı.üzdanlar şişkin, arabalar havalıydı ama milletin kasasından prim almanın ne mahsuru vardı?nunu eleyip eleğini asmadan hayatını garanti almak her futbolcunun en doğal hakkıydı!asıl olsa bir maçta meşin yuvarlağı 20 metreden çatala takar, herkese haddini bildirirdi.nutkanlığın alışkanlık haline geldiği bir toplumda dün ve yarın yok, sadece bugün vardı!eticenin omuzlarda taşındığı, Hatice’nin ise yüzüne bakılmadığı bir ortam tam ona göreydi.med Sportif Faaliyetler Kulübü ismini tescil eden bir federasyon genel havaya cuk oturdu!erkesi memnuneden, kamu rüzgârları ile yelkenlerini şişiren saadet zinciri kurulmuştu.ekesiz ve tertemiz transfer oldu amaAtleticoMadrit Başkanı Cerezo’nun sözleri çok ilginçti.rda’nın Barcelona’da oynamasını bazı çevreler, büyük firmalar istedi ve başarılı da oldular…imse anlamak istemese de freni patlayan kamyon federasyon ve hocaları da altına alacaktı.isanımünasiple meramını anlatamayanbir şahıs salyalı sinkaf çukuruna onları da atacaktı.şık saçan duayen gazeteci ve saygın basın emekçisi Bilal Meşe’ye yapılanlar hepimizi utandırdı.avurduğu galiz küfürleri, boğaz sıkma hüneriyle taçlandıran (!) Kaptan kırmızı kart gördü!ska geçen futbolcu gibi apar topar bavulunu eline verip taahhütlü Barcelona’ya postaladılar.edamet getireceğine, “şerefi ve onuruyla kariyerini sonlandırdığını” söylemesi ibretlik oldu!rmaklar nasıl denize akıyorsa, Arda da kendi değer yargıları ile dolu renkli dünyasına döndü…evgi dolu yüreği olmayan, kin ve nefretten beslenen her kişi kaçınılmaz olarak saldırganlaşır.n büyük servetin, para pul, güç değil, erdem dolu bir yaşam olduğunu bilenler hep mutlu olur.atan aşkı ile prim sevdası arasında sıkışıp kalanlar, verdikleri kararın ağır sonuçlarına katlanır.ngin bozkırlarda nadide bir gül olmak varken, kaktüs olmayı seçenler hep hüsrana uğrar.ıdvan gibi şeytan futbolculardan ilham alanlar, yanlarında hiçbir zaman melek bulamaz!nsanlığın çağlar boyunca yükselişinden nasibini almayanlar, sadece maddi şeylere değer verir.etin Oktay işte bu nedenle büyük bir sporcu ama bundan daha çok anıt bir adamdır.