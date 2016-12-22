İşte IŞİD'in bombalı araç fotoğrafları

İşte IŞİD'in bombalı araç fotoğrafları
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İşte IŞİD'in bombalı araç fotoğrafları
İşte IŞİD'in bombalı araç fotoğrafları
Avrasya Tüneli'nden geçişler başladı
Avrasya Tüneli'nden geçişler başladı
Yağışlar Urfalı çiftçilerin yüzünü güldürdü
Yağışlar Urfalı çiftçilerin yüzünü güldürdü
Çanakkale'nin adaları terk edilmiş ağlardan temizlendi
Çanakkale'nin adaları terk edilmiş ağlardan temizlendi
Antalya'da kar yağışı
Antalya'da kar yağışı
Temel kazısında lahitler bulundu
Temel kazısında lahitler bulundu
Ankara'da kar yağışı
Ankara'da kar yağışı
Su deposu buz tuttu
Su deposu buz tuttu
Türkiye-Rusya ilişkileri tarihine iz bırakan iki elçi: Karlov ve Aralov
Türkiye-Rusya ilişkileri tarihine iz bırakan iki elçi: Karlov ve Aralov
Ayvalık açıklarında kaçakları taşıyan tekne battı
Ayvalık açıklarında kaçakları taşıyan tekne battı
Mersin'de aralık ayında çilek hasadı
Mersin'de aralık ayında çilek hasadı
Muş'un dağ köylerinde evler kar altında kaldı
Muş'un dağ köylerinde evler kar altında kaldı