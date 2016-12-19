TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakari'nin Yüksekova İlçesi'ndeki bir üs bölgesinde nöbet tutan ve barınağının önünü kardan temizleyen 3'üncü Piyade Tümeni Dağ Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli askerlerin görüntülerini paylaştı.



Görüntülerde askerlerin, zorlu arazi şartları ve kış koşullarında görevlerini yerine getirdiği görülüyor. Bazı askerlerin yoğun kar altında nöbet tuttuğu görülürken, barınağının önünü kardan temizleyen askerler de görüntülerde yer alıyor.



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