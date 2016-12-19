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Atasini seven kisi - 3 gün önce
Iste gercek Türk Mehmetcigi budur, kar, kis, yaz tanimaz, görevini icten seve seve yapar, topragini sonsuza kadar savunur. Iste Atamin gercek Askerleri. PKK ve diger terör örgütleri bu video ya baka baka catlasin. Türk Askerinde vatan sevdasi var, PKK da cehennem sevdasi var, fark iste burda.