Kozlar Rakka’da mı paylaşılacak?

Rusya ve Amerika Suriye’yi paylaşacak propagandası, Atlantik Cephesine aittir.Mezhepçi ve Amerikancı ağızlar bunu tekrar edip dururlar. Çünkü Suriye’nin bölünmesi mezhepçilerin de işine gelir.Suriye’deki yeni gelişmeleri özetleyelim.Çatışmazlık bölgesi olarak ilan edilen yerlerde, aşağı yukarı terör asgariye inmiştir. Bazı bölgelerde, terör gruplarının kendi aralarında çatışmalar olmaktadır.Suriye’nin Batısında, en önemli Nusra yığınanın olduğu Humus tamamen Suriye ordusunun denetimine geçmiştir.Altı yıldır, IŞİD’ın denetiminde olan Şam-Palmire ana yolu Suriye ordusunun denetimine geçti.Suriye ordusunun bir bölümü Irak sınırına doğru ilerlemesini sürdürüyor.Suriye Demokratik Güçleri de, ABD ve İngiliz özel kuvvetlerinin önderliğinde, Rakka ve daha sonra Deyre Zor’a doğru yönelmiş durumdadır.İngilizler ve Demokratik Suriye Güçleri (YPG/PKK) Rakka’da IŞİD ile pazarlıklar yapıp, Rakka’yı YPG’ye bıraktılar. Rakka’dan ayrılan DAEŞ militanlarını da, Rusya uçakları Türkiye’ye haber vererek, vurdu.Irak’ın Batısında, PKK’nın kontrolünde, Sincar bölgesine Haşdi Şabi gurubundan sürpriz bir hamle geldi.Irak sınırına yaklaşmakta olan Suriye ordusu, Doğu Suriye’de, yani Irak’a yakın bölgede, Haşdi Şabi grubu ile birleşecek PKK’yı bu bölgeden çıkarabilecek. Tıpkı Batı’da Hizbullah ve Suriye ordusu işbirliği gibi…Bu harekata İsrail çok kızdı. Harekatı İran’ın Akdeniz’e açılması olarak yorumladı. Zaten öteden beri bizim Kürt koridoru dediğimize, İsrail İran koridoru diyor.Rakka’da, SDG DAEŞ anlaşmasına Rusya’nın müdahalesi; ABD ile Rusya’yı karşı karşıya getirmenin yolunu açıyor. Çünkü Rakka’dan ayrılan DAEŞ militanlarının 100 kadarını Rus uçaklarının vurduğu bildiriliyor.Özetle şunu söyleyebiliriz. Suriye’de inisiyatif Rusya Suriye ordusunun eline geçmiş durumdadır.Bu sebepten ABD ve AB Suriye’ye uyguladığı ambargonun sürdürülmesi kararı alıyor.Şu bilgiyi de vermiş olalım; ABD, İngiltere ve SDG (PKK)’nın bulunduğu bölgeler, asıl Suriye petrolünün olduğu bölgelerdir. Rakka’nın güneyi ve Deyro Zor’un kuzeyi…PKK, ABD ve İngiliz özel kuvvetleri bu bölgeleri Suriye’den koparmaya çalışıyor.Amerika ve Rusya’nın bu bölgelerde karşı karşıya gelecekleri anlaşılıyor. Amerika ve Rusya kozlarını Rakka’da paylaşacak diyebiliriz. İdlib’i rezerv tutarak.ABD, İngiltere’nin elindeki kara gücü; PKK/YPG/SDG olmuş oluyor. Rusya’nın kara gücü ise; Suriye ordusu olmuş oluyor.Konumlanma bu şekilde olunca, Rusya’nın PKK’nın yanında olması stratejik olarak ters bir durum arz ediyor.Suudi Arabistan’ın çok ağır silahlandırılması, 55 İslam ülkesini bir araya getirerek İran, Yemen ve Suriye’ye karşı kullanacak şekilde İslam NATO’su çalışmaları, ABD’nin güç toplama gayreti olarak görünüyor.İslam NATO’suna Türkiye dahil olursa, PYD/PKK’yı kabullenmesi ve bölgede kurulacak Kürdistan’ı kabullenmesi anlamındadır.Mezhepçilerin de işin içinden çıkamadığı püf noktası da burasıdır.Not; Suriye’de olup bitenleri mezhepçi ağızlardan dinlemek veya okumak, onların Esad düşmanlığı sebebiyle doğru bilgiye ulaşmamak demektir.