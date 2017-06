İzmir'de çekilen ve otoskopi (öz görüm) hastalığını konu alan psikolojik gerilim filmi "11" yarın vizyona girecek.

Can Varol'un yönetmenliğini yaptığı ve senaryosunu Ali Cumhur Demir'in kaleme aldığı yerli korku filmi "11"in oyuncu kadrosunda Zeynep Gülay, Anıl Can Yılar, Osman Cavcı, Suat İnal, Cansu Şahin, Ufuk Avcı ve Kristina Ivanova rol alıyor.



Filmin Yapımcısı Murat Barutçu, yaptığı açıklamada, Türk sinemasında psikolojik gerilim türünde eksiklik olduğunu gördüklerini ve senaryoyu bu şekilde biçimlendirdiklerini belirterek, "Aynı zamanda gerçeklikten kaçmamaya çalıştık. Bu süreçte başarılı senaristimiz Ali Cumhur Demir ile bilimsel verileri toplayıp özenle çalıştık ve şizofreni hastalığının alt dalı olan otoskopi hastalığını konu edindik." ifadelerini kullandı.



Barutçu, otoskopiyi günümüzdeki özçekim bağımlılığına bağladığını ifade ederek, "Çekim süreçlerinde bir hayli zorlandık fakat Carat Film ekibi olarak hiçbir zaman yılmadık. Tüm sorunları telafi edebilmek için gece gündüz çalıştık ve bu işin üstesinden geldik." değerlendirmesinde bulundu.