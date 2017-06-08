Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'deki skandalda yeni gelişme
Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'deki skandalda yeni gelişme
İran'daki saldırıda ölü sayısı yükseldi
İran'daki saldırıda ölü sayısı yükseldi
Korkunç kaza: Ölüler var
Korkunç kaza: Ölüler var
Gençlik örgütleri iftar sofrasında buluştu
Gençlik örgütleri iftar sofrasında buluştu

“11“ filmi yarın vizyona giriyor

İzmir'de çekilen ve otoskopi (öz görüm) hastalığını konu alan psikolojik gerilim filmi "11" yarın vizyona girecek.

“11“ filmi yarın vizyona giriyor

Can Varol'un yönetmenliğini yaptığı ve senaryosunu Ali Cumhur Demir'in kaleme aldığı yerli korku filmi "11"in oyuncu kadrosunda Zeynep Gülay, Anıl Can Yılar, Osman Cavcı, Suat İnal, Cansu Şahin, Ufuk Avcı ve Kristina Ivanova rol alıyor.

Filmin Yapımcısı Murat Barutçu, yaptığı açıklamada, Türk sinemasında psikolojik gerilim türünde eksiklik olduğunu gördüklerini ve senaryoyu bu şekilde biçimlendirdiklerini belirterek, "Aynı zamanda gerçeklikten kaçmamaya çalıştık. Bu süreçte başarılı senaristimiz Ali Cumhur Demir ile bilimsel verileri toplayıp özenle çalıştık ve şizofreni hastalığının alt dalı olan otoskopi hastalığını konu edindik." ifadelerini kullandı.

Barutçu, otoskopiyi günümüzdeki özçekim bağımlılığına bağladığını ifade ederek, "Çekim süreçlerinde bir hayli zorlandık fakat Carat Film ekibi olarak hiçbir zaman yılmadık. Tüm sorunları telafi edebilmek için gece gündüz çalıştık ve bu işin üstesinden geldik." değerlendirmesinde bulundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #11 #film #sinema #vizyon #gösterim
banner863
Önceki Haber
İstanbul'un eski valisi Mutlu'ya büyük şok
Sonraki Haber
Kerimoğlu: Bakırköy'ü zeytin ağaçları ile donatacağız
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.