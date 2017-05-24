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16. Mersin Uluslararası Müzik Festivali

Ünlü çellist Prof. Florian Kitt ve piyanist I Ting Chen, Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında konser verdi

16. Mersin Uluslararası Müzik Festivali

Ünlü çellist Prof. Florian Kitt ve piyanist I Ting Chen, bu yıl 16'ncısı düzenlenen Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde konser verdi.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Yenişehir Kampüsü'ndeki Nevit Kodallı Konser Salonu'ndaki "Viyana'dan Klasik Esintiler" adlı konserde, ünlü çellist Prof. Florian Kitt ve piyanist I Ting Chen, sanatseverlerle bir araya geldi.

Beethoven, Prokofiev, Takemitso ve R. Stauss'un seçkin eserlerini seslendiren ünlü çellist Kitt ve piyanist Chen, unutulmaz bir konsere imza attı.

İki bölümden oluşan konserde, sanatseverler de alkışlarıyla ünlü çellist ve piyaniste destek verdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Ünlü çellist Prof. Florian Kitt ve piyanist I Ting Chen #Mersin Uluslararası Müzik Festivali #Mersin
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