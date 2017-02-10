Fas'ın Kazablanka kentinde 54 ülkeden 702 yayınevinin katılımıyla düzenlenen 23. Uluslararası Kazablanka Kitap Fuarı başladı.

Fuarın resmi açılışı, Fas Kralı 6. Muhammed'in kardeşi Prens Mevlayi Raşid tarafından dün akşam saatlerinde basına kapalı gerçekleştirildi.

Her yıl düzenlenen kitap fuarına bu yıl Rabat Türk Kültür Merkezi Yunus Emre Enstitüsü de katılıyor. Türkçe eğitimi ve kültürel faaliyetler yürüten enstitü standı yoğun ilgi gördü.

Stantta Türkçe eğitim setleri ve Yunus Emre Enstitüsünün tanıtım kitaplarının yanı sıra Anadolu Ajansının (AA) hazırladığı “Dakika Dakika 15 Temmuz Darbe Girişimi kitabı ve Anadolu Ajansı Almanağı da sergilendi.

Enstitünün standını ziyaret eden Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) Agadir Milletvekili Ramadan Buaşra’ya, enstitünün müdürü Ensar Fırat, AA almanağı ve enstitünün bastırdığı Yazar Cahit Koytak’a ait Gazze Risalesi'ni hediye etti.

Enstitünün Müdürü Fırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, standlarına gösterilen yoğun ilgi ve bu tür organizasyonlarda ülke tanıtımına katkı sağladıkları için mutlu olduğunu ifade etti.

Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen organizasyon kapsamında konferans, kitap tanıtımı ve imza günleri olmak üzere 102 kültürel etkinlik düzenlenecek. 54 ülkeden 702 yayınevinin yer aldığı fuarda, 307 yazar, akademisyen, sanatçı ve aydının çeşitli etkinliklere katılması bekleniyor.

Fuar 19 Şubat’a kadar devam edecek.