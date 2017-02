3. Üsküdar Kitap Fuarı açıldı

- Kültür ve Turizm Bakanı Avcı: - "Üsküdar Belediyesi, gündemini bile takip etmekte zorlandığımız çok güzel etkinlikler düzenliyor. Fuarın hayırlara vesile olmasını ve bütün yerel yönetimlere örnek olmasını diliyorum" - Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen: - "Her kitap bir yolculuk, her yolculuk bir kitaptır. Üsküdar Belediyesi olarak 'Bu yolculukta izimiz olsun.' diye her yıl kitap fuarı düzenliyoruz"

