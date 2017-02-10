3. Üsküdar Kitap Fuarı açıldı

- Kültür ve Turizm Bakanı Avcı: - "Üsküdar Belediyesi, gündemini bile takip etmekte zorlandığımız çok güzel etkinlikler düzenliyor. Fuarın hayırlara vesile olmasını ve bütün yerel yönetimlere örnek olmasını diliyorum" - Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen: - "Her kitap bir yolculuk, her yolculuk bir kitaptır. Üsküdar Belediyesi olarak 'Bu yolculukta izimiz olsun.' diye her yıl kitap fuarı düzenliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Üsküdar Belediyesi’nin "İyi ki kitaplar var" sloganıyla hayata geçirdiği Üsküdar Kitap Fuarı, Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde üçüncü defa okurlara kapılarını açtı.

Fuarın açılışına, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve fuarın onur konuğu "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü" sahibi yazar Rasim Özdenören ile davetliler katıldı.

Bakan Avcı, açılıştaki konuşmasına, Üsküdar Belediyesine teşekkür ederek başladı. Türkiye'nin 15 yıldır yerel yönetimlerin kültür ve sanat alanındaki faaliyetleriyle "sessiz bir devrim" yaşadığını vurgulayan Avcı, "Üsküdar Belediyesi, gündemini bile takip etmekte zorlandığımız çok güzel etkinlikler düzenliyor. Fuarın hayırlara vesile olmasını ve bütün yerel yönetimlere örnek olmasını diliyorum." dedi.

Rasim Özdenören'in "onur konuğu" olmasının ayrı bir önemi olduğunu belirten Avcı, Özdenören'le hukuklarının çok eskiye dayandığını, kendisinin Kültür Bakanlığında memuriyete müşavir Rasim Özdenören'in yanında Fethi Gemuhluoğlu'nun tavsiyesiyle başladığını anlattı.

Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, belediye olarak insanları kitap ve sanatla buluşturmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Türkmen, "Her kitap bir yolculuk, her yolculuk bir kitaptır. Yolculukların en güzeli kitaba olan yolculuktur. Üsküdar Belediyesi olarak, 'Bu yolculukta izimiz olsun.' diye her yıl kitap fuarı düzenliyoruz. İstanbulluları, 19 Şubat'a kadar sürecek fuarımıza davet ediyoruz." diye konuştu.

Kitaba, kültüre ve sanata dair yapılan her şeyin Üsküdar'a çok yakıştığını ifade eden Türkmen, Kur'an-ı Kerim'in "oku" emriyle başladığını ve kalemin gücüyle silahın gücünün asla kıyaslanamayacağına şahitlik edildiği bir dönemin yaşandığını belirterek, gençlerin kitabın kokusunu ve tadını almasını dilediklerini aktardı.

Yazar Rasim Özdenören ise konuşmasında, "Benim baba ocağım Eyüp'tür ancak Eyüp'ün Anadolu yakasındaki karşılığı Üsküdar'dır. Üsküdar Belediyesinin kültür sanat faaliyetlerini takip etmekte güçlük çekiyoruz. Bugün de kitap fuarındayız. Sadece okumak değil, okumaya anlam verebilmek önemlidir. Okuduklarımıza bir anlam yükleyebiliyorsak işte o zaman okuma yapmış olabiliriz. Herkese keyifli bir fuar dönemi diliyorum." ifadelerini kullandı.

Her şeyin bir ayet olduğunu dile getiren Özdenören, "Bu salon, dışarıdaki toprak, karıncalar hepsi bizim nazarımızda bir ayet mesabesinde. Ona bir anlam yükleyebiliyorsak, kendimize bir anlam yükleyebiliyorsak bu gerçek okumadır. Okuma ile yazmak, biri diğerinin karşı yüzüdür. Bu dünyaya bir anlam yüklüyorsak ve bunu yazıya dökebiliyorsak, bu da okumanın kağıda geçirilme halidir." görüşünü dile getirdi.

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Başkanı Tayfur Esen, yayıncılığın, emek, sabır, donanım ve gayret istediğini, her milletin kendine has düşüncelerini öncelikle kendi halkına sunmakla sorumlu olduğunu anlattı. Türkiye'nin nice ölmez metinlerin bayraktarlığını yaptığını vurgulayan Esen, yeni ufuklar açacak metinlerin ortaya çıkmaya devam edeceğine inandığını belirtti.

Esen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2016 yılı itibarıyla 404 milyon kitap bandrolü satıldı. Buna bandrol alınmayan çocuk kitaplarını dahil ettiğimizde yaklaşık 600 milyon kitap demektir. Yani kişi başına 7,5 kitap eder. Bu rakam hiç kitap okumayanların yerine okuyanların da olduğunu gösteriyor."

Törende Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'ya geri dönüşümlü malzemelerden yapılmış kitap tutacağı takdim etti.

Bağlarbaşı Kültür ve Kongre Merkezinde 100 yayınevinin katılımıyla 19 Şubat'a kadar açık olacak fuarda, 200'ün üzerinde yazarın söyleşi ve imza etkinliği gerçekleşecek.



Üsküdar Belediyesi, fuar alanında "#iyikikitapvar" hashtagi ile en güzel fotoğraf veya video paylaşımını yapan kitapseverler arasından bir kişiye içerisinde seçkin yazarlara ait 100 eserin bulunduğu "Üsküdar Belediyesi Kütüphanesi" hediye edecek.