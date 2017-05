Trabzon'da yaşayan bedensel engelli 76 yaşındaki Kaplan, 10 yıldır kalp ve böbrek rahatsızlıkları sebebiyle ayağa kalkmakta dahi güçlük çeken görme engelli 40 yıllık eşinin her şeyiyle ilgileniyoror"

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşayan bedensel engelli Hasan Ali Kaplan, 40 yıldır aynı yastığa baş koyduğu görme engelli eşinin her şeyiyle ilgileniyor.

Doğuştan ayağında kısalık ve eğrilik olan 76 yaşındaki Kaplan, yaklaşık 40 yıl önce ayakkabı boyacılığı yaparken tanıdıklarının tavsiyesiyle tanıştığı görme engelli Türkan Kaplan ile evlendi. Çocukları olmayan ve engellerini birlikte aşan Kaplan çifti, 40 yıl mutlu bir evlilik sürdürdü.

Hasan Ali Kaplan, görme engelinin yanı sıra yaklaşık 10 yıldır kalp ve böbrek rahatsızlıkları sebebiyle ayağa kalkmakta dahi güçlük çeken eşini yalnız bırakmayarak tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Hasan Ali Kaplan, AA muhabirine, eşinin görme engelli olmasına rağmen her yere birlikte gittiklerini ve hastalanmadan önce evinin tüm işlerini tek başına yaptığını söyledi.

Rahatsızlıkları artan eşinin yaklaşık 10 yıldır tüm günü yatakta geçirdiğini anlatan Kaplan, "Bazen zorladığımda kalkıp oturuyor. Onu tek başına evde bıraksam, ilaçlarını alamıyor, ayağa kalkamıyor, yemeğini yapamıyor, zaten gözleri de görmüyor. Eşim hastalanınca işimi de yapamaz duruma geldim. Bir hayırseverin yardımıyla isteğe bağlı emekli oldum." dedi.

Kaplan, evlilik hayatları boyunca engellerine rağmen hiç zorlanmadıklarını belirterek "Hastalanmasaydı iyiydi, geçinip gidiyorduk. Şimdi bütün bakımını ben yapıyorum. Yaklaşık 10 yıldır hastalıklarıyla birlikte yaşıyoruz. Hastaneye götürüp getirmeye çalışıyorum." diye konuştu.

Eşinin rahatsızlığından dolayı pek yemek yiyemediğini dile getiren Kaplan, "Ben de oturuyorum, bir şey yiyeyim diye ama o yemek yiyemediği için ben de karnımı tam doyurmadan kalkıyorum. O iyi olup düzelirse ben de memnun oluyorum. O hasta olunca ben de hasta oluyorum. Hanım da hem benim hem de kendi haline üzülüyor ama elden bir şey gelmiyor." dedi.



"Beyim de bana bakmazsa benim halim ne olur"

75 yaşındaki Türkan Kaplan ise bebekken geçirdiği rahatsızlık nedeniyle görme yetisini kaybettiğini ifade ederek engeline rağmen ailesinin kendisine her işi öğrettiğini ve yaptırdığını anlattı. Rahatsızlıklarının artması üzerine işlerini yapamaz hale geldiğini aktaran Kaplan, şunları kaydetti:

"Şekerden böbrek ve kalp yetmezliğine, yüksek tansiyondan romatizmaya, ülsere kadar birçok hastalığım var. Art arda hastalıklarım artınca beyimin eline düştüm. Her şey için onun eline bakıyorum. Atletimi bile o bulup bana giydiriyor. Beyim bana çok hizmet ediyor. Allah ondan razı olsun. Beyim de bana bakmazsa benim halim ne olur? Benim yüzümden o da bir yere gidip gelemiyor. O da bana üzülüp hastalanıyor. Ona da üzülüyorum ama elimden bir şey gelmiyor."