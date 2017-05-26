Bursalı kadın girişimci tarafından 62 bin 23 inci kullanılarak hazırlanan kaftan, rekor denemesinin ardından Bursa Kent Müzesi'ne hediye edilecek

Bursa'da, girişimci Vildan Yolcu tarafından 62 bin 23 beyaz inciyle hazırlanan "Osmanlı Nilüfer Hatun" olarak isimlendirilen kaftan, Guinness Rekorlar Kitabı'na yapılacak başvuru öncesi kamuoyuna tanıtıldı.



Tophane'deki Saltanat Kapı önünde gerçekleştirilen lansmanda, fes, kolye, kemer, kol ve apoletleriyle kadife kumaş üzerine özel olarak incilerin işlendiği kaftan, bir manken tarafından sergilendi.



Vildan Yolcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaftanı 7 kişilik bir ekiple 6 ay süren çalışma sonucu hazırladıklarını söyledi.



Kaftanın mor kadife kumaştan üretildiğini belirten Yolcu, "Guinness Rekorlar Kitabı'na adaylığımızı koyduk. İnşallah kaftanımız kitaba girer ve çalışmalarımız boşa gitmez. Kaftanda 62 bin 23 beyaz inci ve 5 bin tane de mor kristal taş bulunuyor." dedi.



Yolcu, rekor denemesinin ardından 35 bin liraya mal olan kaftanı Bursa Kent Müzesine hediye edeceklerini sözlerine ekledi.



Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdullah Karadağ da Türk kültüründeki önemli kıyafetlerden birinin de kaftanlar olduğunu dile getirdi.



Yolcu ve ekibini tebrik eden Karadağ, "Burada 62 bin 23 tane inciyle göz nuru dökmüşler. Bu incileri tek tek iğneyle işlemişler. Buna 7 kişilik bir ekiple aylarca emek vermişler." diye konuştu.



Karadağ, bu rekor denemesinin Bursa'da bir ilk olmadığını vurgulayarak, Büyükşehir Belediyesinin bu gibi kültürel faaliyetlerin her zaman yanında olduğunu ifade etti.

