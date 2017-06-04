Türkiye'nin ilk su altı fotoğraf sanatçılarından Mustafa Kapkın'ın 1954 yılında gerçekleştirdiği "Sünger Dalgıçları" isimli fotoğraf çalışması, Çeşme açıklarında batırılan askeri teknede sergilenmeye başlandı

Türkiye'nin ilk su altı fotoğraf sanatçılarından Mustafa Kapkın'ın 63 yıl önce çektiği karelerden oluşan "Sünger Dalgıçları" sergisi, Çeşme açıklarında 30 metre derinlikteki askeri teknenin içinde dalış meraklılarını ve sanatseverleri bekliyor.







Çeşme açıklarında Eşek Adası yakınında batırılan Sahil Güvenlik botu TCSG 68, ender görülen sanat etkinliklerinden birine ev sahipliği yapıyor.



Kendi geliştirdiği cihazla 63 yıl önce Bodrum'da süngercileri fotoğraflayan Kapkın'ın kareleri, Çeşme'de yine su altında sergilenmeye başlandı.







Dalış turizmini canlandırmak için batırılan ve 30 metre derinlikteki TCSG 68'de açılan "Sünger Dalgıçları" isimli sergi, su altı fotoğraf sanatçıları Tahsin Ceylan, Ateş Evirgen, Lütfü Tanrıöver ve Anadolu Ajansı ekibi tarafından görüntülendi.



Hazırlık 6 ay sürdü



Mustafa Kapkın'ın oğlu Ahmet Kapkın ile Murat Kaptan'ın iş birliğiyle oluşturulan serginin hazırlığı 6 ay sürdü.



Mustafa Kapkın'ın 1954'te Bodrum'daki sünger avcılarının zorlu yaşamını anlattığı fotoğraflar, tuzlu suda bozulmaması için özel malzemelere bastırıldı ve usta dalgıçlar tarafından batırılan geminin içine yerleştirildi.



Su altında açılış kurdelesi kesilen serginin küratörlüğünü de su altı fotoğrafçısı Murat Kaptan yaptı.



Ahmet Kapkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının 1954 yılında Bodrum'da sünger avcılarıyla 4 ay boyunca dalarak onların su altındaki çalışmalarını görüntülediğini, fotoğrafların ait oldukları dünyada sergilenmesinin heyecan verici olduğunu belirtti.



Kapkın, "Fotoğraflar, sünger dalgıçlarının nasıl kıyafetlerle daldıklarını, süngeri nasıl topladıklarını, ne gibi zorluklar yaşadıklarını gözler önüne seriyor. Babamın fotoğraf çekerken yaşadığı zorluklar da görülebiliyor." dedi.







Serginin Türkiye'de ilk kez su altında açıldığına dikkati çeken Kapkın, şunları belirtti:



"Bodrum süngercilerinin fotoğrafları daha önce yayınlandı ancak ilk defa su altında açıldı. Batırılan sahil güvenlik botunun muhtelif yerlerine asıldı bu fotoğraflar. Dalgıçlar için çok iyi bir tecrübe olacak, her seviyedeki dalgıca hitap eden bir sergi. Babamın adını yaşatmak ve verdiği emeklerin boşa gitmemesi için bu sergiyi deniz dibinde açtık. İnsanlar mukayese etsin, 63 yıl öncesi ile şimdiki dalış teknolojisi arasında farkı görsünler."



Serginin küratörü Murat Kaptan da dalgıçlar ve özellikle su altı fotoğrafçıları için önemli bir sergiyi açtıklarına dikkati çekerek, 1954 yılının zorlu şartlarında çekilen belgesel niteliğindeki serginin bölgenin dalış turizmine önemli katkı sağlayacağına inandığını sözlerine ekledi.