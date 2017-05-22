Cannes Film Festivali'nde Ali İlhan'ın yönettiği 'Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak' adlı filmde rol alan İtalyan aktris Claudia Cardinale'ye Türk ve dünya sinemasına yaptığı katkılarından dolayı onur plaketi verildi

Fransa'nın Cannes kentinde devam eden film festivalinde 'Sinyorca Enrica ile İtalyan Olmak' adlı filmde rol alan dünya sinemasının önemli isimlerinden Claudia Cardinale'ye onur plaketi verildi.



Bu yıl 70'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye ve Türk sinemasını tanıtma amaçlı "Türkiye standı" açıldı. Festivalin bu yılki tanıtım yüzü olan ve 2010 yılında Ali İlhan'ın yönettiği 'Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak' adlı filmde rol alan Claudia Cardinale için Türkiye standında bir resepsiyon verildi. Resepsiyonda Cardinale'ye Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz tarafından Türk ve dünya sinemasına yaptığı katkılardan dolayı onur plaketi verildi.



'Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak' filminde Claudia Cardinale'nin gençliğini canlandıran oyuncu Fahriye Evcen de resepsiyona katılanlar arasındaydı.

Tunus doğumlu İtalyan aktris Cardinale, manken olarak başladığı kariyerini sinemada devam ettirerek çok sayıda filmde rol aldı ve uluslararası üne kavuştu. 1999'da Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) tarafından İyi Niyet Elçisi seçilen Cardinale, tiyatro ve müzik dallarında da eserlere imza attı.



17 Mayıs’ta başlayan 70. Cannes Film Festivali, 28 Mayıs’ta sona erecek.