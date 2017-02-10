70 yaşında iki gözüyle de görmeye başladı

- 5 yaşındayken kireç kuyusuna düşmesi sonucu sol gözü görme yetisini kaybeden, bir süre önce de katarakt nedeniyle sağ gözü görmeyen 70 yaşındaki kadın, yapılan ameliyatlarla sağlığına kavuştu

ANTALYA (AA) - 5 yaşındayken kireç kuyusuna düşmesi sonucu sol gözü görme yetisini kaybeden, bir süre önce de katarakt nedeniyle sağ gözü görmeyen 70 yaşındaki kadın, yapılan ameliyatlarla yeniden ışığa kavuştu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ikamet eden Kulğa, 5 yaşında memleketi Erzurum'un Pasinler ilçesi Saksı köyünde bir inşaatın kireç kuyusuna düştü. Sol gözü görme yetisini kaybeden Kulğa'nın derdine birçok doktora götürülmesine rağmen çare bulunamadı.

Kulğa'nın bir süre önce sağ gözü de katarakt nedeniyle görmemeye başladı.

Ablasının yaşadıkları karşısında üzülen emekli bankacı Melek Kulğa Sevinç, Manavgat’ta göz doktoru Tuba Vural Çokal ile ablasının durumunu görüştü. Çokal, ilk olarak göz arkası zar filmi çektirdiği Kulğa’nın yeniden görebileceğini bildirdi. Ardından Nurten Kulğa, yeniden ışığı görebilmek için Konya Selçuk Üniversitesi Hastanesine başvurdu.

Kulğa, Prof. Dr. Ümit Kayış tarafından 8 Nisan'da 5 yaşında görme yetisini kaybeden sol gözünden, 27 Nisan'da da katarakt nedeniyle görmeyen sağ gözünden ameliyat edildi.

Önce sağ gözü, sonra da sol gözü görmeye başlayan Kulğa, büyük sevinç yaşadı. 70 yaşından sonra her iki gözüyle görmeye başladığını anlatan Nurten Kulğa, "Küçükken inşaat kuyusuna düşmüşüm ve sol gözüm bu yüzden görmüyordu, Sağ gözümde katarakt nedeniyle görmüyordu. Ameliyattan sonra şimdi iki gözümde görüyor. Işığı gördüğüm için çok mutluyum. Doktorlarıma teşekkür ediyorum." dedi.



Melek Kulğa da "Ablam küçükken düştüğü inşaat kuyusundan dolayı sol gözü görmüyordu ve gözlerinde kayma vardı. Bu yüzden yıllarca içine kapanık yaşadı, hayata küsmüştü. Sağ gözü de katarakt nedeniyle görmüyordu. Biz de doktorlara götürdük. Manavgat’ta sağ olsun doktor Tuba Vural Çokal'ın önerisiyle Konya'ya gittik. Burada yapılan ameliyatla bir mucize gerçekleşti. Ablamın şimdi iki gözü de görüyor. Çok mutluyuz." diye konuştu.

