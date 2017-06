Festival, 13 Haziran'da, "Saraydan Kız Kaçırma" eseriyle başlayacak.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nce Türkiye'nin kültür sanat yaşamına destek vermek amacıyla düzenlenen "8. Uluslararası İstanbul Opera Festivali", 13 Haziran'da "Saraydan Kız Kaçırma" eseriyle başlayacak.



İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Müdürü ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Wolfgang Amadeus Mozart tarafından yazılan Saraydan Kız Kaçırma'nın 14 ve 15 Haziran'da yeniden izleyiciyle buluşacağını belirterek, İDOB tarafından sahnelenen eserin İstanbul Arkeoloji Müzeleri bahçesinde izlenebileceğini ifade etti.



Arkeoloji Müzeleri bahçesinin akustik açıdan son derece başarılı bir mekan olduğunu aktaran Arıkan, mekanla son derece uyumlu olan eserin geleneksel bir şekilde her yıl festivalde sahnelendiğini söyledi.



Arıkan, Giuseppe Verdi'nin bestelediği "Aida" operasının da aralıksız her yıl İtalya'nın Verona şehrinde sahnelenmeye devam ettiğine dikkati çekerek, "Aida'nın 4-5 senede bir prodüksiyonu, rejisi, dekor ve kostümü değişir. Farklı bir yorum gelir ama değişmeyen bir şeydir Verona'da Aida. Her sene Turandot, La Boheme ya da Tosca olmaz. Ancak Aida olur. Saraydan Kız Kaçırma eserinden vazgeçmemek de bizim için çok doğru bir karar. Sarayın bahçesinde, açık havada bu eserin sahnelenmesi, Mozart'ın eseri için düşündüğü mekanla da birebir örtüşen bir şey." diye konuştu.



"Festival, başından beri desteklediğim bir fikirdi"



Arıkan, İstanbul'da opera festivali düşüncesinin müthiş güzel ve insana heyecan veren bir proje olduğunu vurgulayarak, "İstanbul, özellikle AKM'nin kapandığı dönemden sonra Kadıköy'de sezonunu yoğun yaşıyor. Çok güzel ama Anadolu Yakası'nda müthiş bir eksiklik var. Birçok operasever oraya gelemiyor. Dolayısıyla en azından yaz aylarında İstanbul seyircisinin yanı sıra İstanbul'u ziyarete gelen yerli ve yabancı turiste de yönelik bir opera festivali, başından beri desteklediğim bir fikirdi." değerlendirmesini yaptı.



Suat Arıkan, festivalin kültürel ve ekonomik anlamdaki katkılarına da değinerek, şunları anlattı:



"Umuyorum ki bu festival gelecek yıllarda aynen Verona, Fransa ve İngiltere'deki örnekler gibi ya da Almanya'daki yaz müzik festivallerinde olduğu gibi, opera, müzik, konser turizmini de sağlayacak derecede bir seviyeye gelir. İskandinav ülkelerindeki operaseverler opera seyretmek için seyahat etmeye çok meraklılar. Verona'da seyircilerin yüzde 90'ı yabancıdır. Verona'ya Aida temsili seyretmek için giderler. Dolayısıyla bu festivaller şehrin ve ülkenin ekonomisine de büyük bir katkı sağlıyor. Bunu geliştirmek lazım. İçini de daha çok doldurmak gerekiyor. Bunun için tabii sponsorlara ihtiyaç var. Her şeyi devletten beklemek biraz acımasızlık. Dolayısıyla desteklenmesi gereken bir festival."



Festival Opera Yıldızları Konseri ile devam edecek



Arıkan, festivalin, Zorlu PSM'deki "Opera Yıldızları Konseri"yle devam edeceğini, 17 Haziran'daki etkinliği Selman Ada'nın yöneteceğini ifade etti.



İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin bestelediği, Francesco Maria Piave'nin librettosunu yazdığı "Macbeth" operasının da izleyiciyle buluşacağını belirten Arıkan, "Mersin Devlet Opera ve Balesi'nin prodüksiyonu. Verdi'nin çok önemli bir operası. Atatürk Kültür Merkezi'nde oynadığında seyirci bu esere doyamamıştı. Çok önemli bir yapıt." dedi.



William Shakespeare'in Macbeth oyununu temel alan eser Natali'nin 20 Haziran'da izlenebileceğini dile getiren Arıkan, eserin Zorlu PSM'de sahneleneceğini kaydetti.



Sanat Yönetmeni Arıkan, festivalin kapanışının, Alman yazar Johann Wolfgang von Goethe'nin "Faust" eserine Fransız opera bestecisi Charles Gounod'nun yazdığı "Faust" operası ile yapılacağını ifade etti.



Eser, İDOB tarafından 23 Haziran'da Zorlu PSM'de izleyiciyle buluşturulacak.