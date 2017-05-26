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Adana'da “Karpuz Festivali“

Festivalde "en iyi karpuz" yarışmasında Yusuf Ilgın, yetiştirdiği 30 kilo 200 gramlık karpuzla birinci oldu

Adana'da “Karpuz Festivali“

 Adana Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Karataş Belediyesi iş birliğiyle "Karpuz Festivali" düzenlendi.

Vali Mahmut Demirtaş, Karataş Merkez Cumali Ünal Meydanı'nda bu yıl ilki düzenlenen festivalde yaptığı konuşmada, Adana'da üretilen karpuzu, festivallerle marka haline getirip Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak istediklerini belirtti.

"Adana'nın karpuzu marka olabilecek bir üründür." diyen Demirtaş, "İnşallah Karataş'ta bir tarım ihtisas Organize Sanayi Bölgesi düşünüyoruz. Allah kısmet ederse ilçeye bunu yapacağız ve her gün karpuz satacağız. Vatandaşımız daha fazla kazanacak. Vatandaşımız daha fazla mutluluğu hak ediyor." dedi.
Festival kapsamında "hızlı karpuz yeme" ve "karpuz taşıma" yarışmaları yapıldı.

Yusuf Ilgın ise yetiştirdiği 30 kilo 200 gramlık karpuzla birinci oldu. Ilgın'a ödülünü Vali Demirtaş verdi.

Festivalde konser veren şarkıcı Kıraç, yarışmada dereceye giren karpuzun da tadına baktı.


Kaynak: AA
Etiketler; #karpuz #festival #Adana Karpuz Festivali
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