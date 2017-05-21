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Ahşap motosiklet fuarın gözdesi oldu

Kastamonu'da bir makine mühendisinin 3 yılda yaptığı ahşap motosiklet, 7. Kastamonu Ahşap Fuarı'nda yoğun ilgi görüyor.

Ahşap motosiklet fuarın gözdesi oldu

Kastamonu'da, 44 yaşındaki makine mühendisi Celal Özcan'ın 3 yılda orijinal boyutlarda yaptığı ahşap motosiklet, 7. Kastamonu Ahşap Fuarı'nın en çok ilgi gören ürünü oldu.

Kentte bir kamu kurumunda makine mühendisi olarak çalışan Özcan, yaklaşık 4 yıl önce hayranı olduğu ünlü bir markaya ait motosikletin benzerini yapmaya başladı.

Yaklaşık 3 yıllık uğraşı sonucunda ahşaptan, orijinal boyutlardaki motosikleti ayrıntılarıyla tamamlayan Özcan, zaman zaman müşteri çıkmasına rağmen bu kadar emek verdiği eserini satmaya kıyamıyor.

Ahşap motosikletle 7. Kastamonu Ahşap Fuarı'na katılan Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağaç işinin kendisi için hobi olduğunu söyledi.

Motosikleti geçen yılda fuarda sergilediğini belirten Özcan, "Geçen sene göremeyenler için bu yıl yeniden katıldım. Uzun uğraşlar sonucunda tamamladığım motosiklette 2 binden fazla ahşap parça bulunuyor." dedi.

Özcan, motosikletin fuarda oldukça ilgi gördüğüne işaret ederek, çok olumlu tepkiler aldığını, görenlerin önünde hatıra fotoğrafı çektirdiğini anlattı.

Motosikletin yapımında yapıştırıcı, boya gibi kimyasal hiçbir madde kullanmadığına dikkati çeken Özcan, "Motosikletin fotoğrafını bir bilgisayar programından çıkartıp, teknik özelliklerine ve ölçülerine baktım. Motosikletin tüm detaylarına yer vermek istedim. O nedenle uzun zamanımı aldı. Yüzde 95'in üzerinde orijinal ölçülerde bir motosiklet oldu." ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #kastamonu #ahşapmotosiklet #fuar #makine mühendisi
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