Bu yıl 4.sü düzenlenen ve 10 gün boyunca 26 etkinlik yapılan "Frankfurt Türk Tiyatro Festivali"nin beşincisi 4-14 Mayıs 2018'de gerçekleştirilecek

Festival Başkanı ve Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu, "Frankfurt Türk Tiyatro Festivali"ni yapma amaçlarından birinin Türk tiyatrosunu Avrupa'da en iyi şekilde tanıtmak olduğunu ifade ederek, "Frankfurt'ta birçok farklı ulustan izleyici var. Herkese hitap edebilmek için, sahnelenecek olan tüm oyunları Almanca'ya tercüme ettik ve Almanca üst yazıyla gösterimleri yaptık. Festival sayesinde Almanlara Türk tiyatrosunu sevdirdik. Bundan sonra da aynı hedefle yolumuzda ilerlemeye devam edeceğiz." dedi.



Bu yıl 4.sü düzenlenen "Frankfurt Türk Tiyatro Festivali", 10 gün süren programıyla, hem Türk hem Alman tiyatroseverleri ağırladı.



Festival sürecine ve geleceğine ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Kellecioğlu, yoğun bir içerikle, Türk ve Alman tiyatro seyircisini Türk oyunlarıyla buluşturduklarını söyledi.



Kellecioğlu, festivalin iki ülke arasında sanat ve kültür adına kurulan en kalıcı köprülerden olduğunu belirterek, "Her sene katlanarak artan ilgi ve destek bizi son derece mutlu ediyor. Festivalimizin en büyük destekçileri Kültür ve Turizm Bakanlığı, Başbakanlık Tanıtma Fonu, Frankfurt Belediyesi ve Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğu oldu. Bunun yanında, birçok sponsor kuruluşumuz var ve bütün bu destekler, bizim için olduğu kadar, iki ülke arasındaki dostluk için de önemli." diye konuştu.



Festival kapsamında 26 ayrı etkinlik gerçekleştirdiklerini aktaran Kellecioğlu, "Festivalimize katkıları ve destekleri ile bizi şereflendiren, Türk Tiyatrosundan başarılı sanatçısı dostlarımız olmasa, bu festival de olmazdı. Başta, son 2 senedir Onursal Başkanlığımızı yapan Ayla Algan ve Tamer Levent, varlıklarıyla bizi onurlandırdı. Toplamda 6 büyük prodüksiyonlu tiyatro oyunu sahnelendi. Türkiye’den gelen misafir sanatçılarımız geniş katılımla 12 ayrı atölye çalışması yaptı. Geleceğimizin en büyük yatırımı olan çocuklarımız için iki gün düzenlediğimiz çocuk oyunlarında da salonun tamamı doldu." ifadelerini kullandı.

- Devlet Tiyatrolarından tam destek

Kellecioğlu, festivale katılımın beklenenin üstünde gerçekleştiğine vurgu yaparak, şöyle devam etti:



"Türkiye'den gelen sanatçılarımızın, oyun temsillerinin haricinde tiyatroseverlerle bir araya gelip sohbet etmesi festivalimize renk kattı. Salonların doluluk oranı yüzde 100'dü ve bizi ayrıca mutlu eden şey de seyircinin yaklaşık yüzde 30'unu Almanların oluşturmasıydı. Bizim bu festivali gerçekleştirirken bir amacımızın da Türk tiyatrosunu Avrupa'da en iyi şekilde tanıtmak olduğunu düşünürsek, bu katılım oranı oldukça başarılı. Frankfurt'ta birçok farklı ulustan izleyici var. Herkese hitap edebilmek için, sahnelenecek olan tüm oyunları Almanca'ya tercüme ettik ve Almanca üst yazıyla gösterimleri yaptık. Festival sayesinde Almanlara Türk tiyatrosunu sevdirdik. Bundan sonra da aynı hedefle yolumuzda ilerlemeye devam edeceğiz."



Dilin bir kültür bayrağı gibi milletlerin tüm tarihsel ve estetik birikiminin temsilcisi olduğuna işaret eden Kellecioğlu, "Kültürümüzün yaşatılması ancak dilimizin yaşatılması ile mümkün olabilir. Almanya'daki vatandaşlarımızla aramızdaki bağın en temel köprüsü de Türkçemizdir. Tiyatromuzun en seçkin örneklerinin Avrupa'nın orta yerinde Türkçe olarak oynanmasının etkisi ve değeri tartışılmaz. Bugün artık Avrupa’nın pek çok kentinde Türk tiyatro gruplarının çoğalması oldukça sevindirici bir durum yaratıyor. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığıyla, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü için proje geliştirmek bir zorunluluk olmaya başlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.



5. festival seneye 4-14 Mayıs'ta



Kamil Kellecioğlu, festival tanındıkça, birçok kurumun festivalin bir parçası olabilmek için talepte bulunduğunu dile getirerek, Devlet Tiyatroları Başrejisörü Sinan Pekinton'dan bir söz aldıklarını ve Devlet Tiyatrolarının bundan sonraki tüm festivallere tam destek olacağını söyledi.



Festival boyunca takım halinde çalıştıklarının altını çizen Kellecioğlu, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bu festivalin gerçekleşebilmesi için Festival Koordinatörlerimiz Nur Onur, Zeynep Yıldız ve Frankfurt Koordinatörü Sunay Çalışkan'la birlikte, 40 kişilik bir takım oluşturduk. Canla başla çalışan, genç, dinamik ve uyumlu bir ekip olduk. Sanırım festivalin başarısı da büyük ölçüde bununla alakalı. Biz şimdiden ekibimizle seneye yapılacak olan '5. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali' çalışmalarına başladık. Seneye festivali genişleterek 4-14 Mayıs 2018'de yapmayı planlıyoruz. Daha geniş bir etkinlik yelpazesiyle Türk ve Alman seyircileri salonlarda ağırlayacağız."