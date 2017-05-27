Tekirdağlı emekli resim öğretmeni Ayten Focalıgil, meslek hayatı boyunca çalıştığı kentlerin kültürünü yaptığı "kitre bebek"ler ile yaşatıyor.

Tekirdağlı emekli resim öğretmeni Ayten Focalıgil, meslek hayatı boyunca çalıştığı kentlerin kültürünü yaptığı "kitre bebek"ler ile yaşatıyor.



El sanatlarına yatkınlığıyla emeklilik yaşamında da üretime devam eden 67 yaşındaki Focalıgil, 5 yıl önce geven bitkisinden elde ettiği zamk ile kitre bebek yapımına başladı.



Pamuk, tel ve kumaş kullanarak kitre bebek yapan Ayten öğretmen, becerisini geliştirdikten sonra meslek hayatı boyunca çalıştığı kentlerin kültürünü bebeklerine yansıtmaya karar verdi.



Görev yaptığı Trabzon, Gaziantep, Sivas, Erzurum, Kayseri gibi şehirlerin kültürlerini anlatmak için o yörelere ait çeşitli temalar belirleyen Ayten Focalıgil, yaptığı bebeklerde bu temaları işliyor.







Emekli öğretmen Focalıgil, gelecek kuşaklara geçmişi anlatabilmek için kitre bebek yapmaya başladığını söyledi.



Kitre bebeklerin de daha çok Anadolu, köy, kırsal alanlar, köy kadınları gibi kesitleri yansıttığını belirten Focalıgil, şöyle konuştu:



"Bu dükkanı tutarak uzun yıllar çalıştığım resim ve kitre bebeklerimi sergilemek istedim. Kitre bebek denilen bu bibloların alt yapısı tel, telin üzerine sarılan kağıtlar veya kumaşlar, onun üzerine fon vermek için kitre denilen sıvı bir maddeyi pamukla birleştirip tamamlıyorum. Baş ve eller ayrı ayrı yapılıp daha sonra birleştirilip konuya göre giysiler giydiriliyor.



Resim ve kitre bebeklerimden oluşan sergiler açtım. Gençler bu bebekleri, bu kültürü görerek geçmişte olayların nasıl geliştiğini görsünler. Yaşlılar da bunları görünce anılarını tazelesin. Yaptığım kitre bebeklerle kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarıyorum. Genç kuşaklar, bunları görerek geçmiş kuşağı ve dedelerinin, ninelerinin yaptıklarını, Anadolu kültürünü tanısınlar."