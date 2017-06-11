Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından koruma altında tutulan, endemik bir tür olan Anadolu yaban koyunlarının kuzuları, kurulan üretme istasyonlarında hayata "merhaba" diyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından koruma altında tutulan, endemik bir tür olan Anadolu yaban koyunu kuzuları, kurulan üretme istasyonlarında hayata gözlerini açıyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Anadolu'nun tarihi, coğrafyası, tabiatı ve üzerindeki yaban hayatıyla son derece zengin ve renkli bir yapıya sahip olduğu, Türkiye'nin simgesel bir hayvan türü olan Anadolu yaban koyununun da bu zenginliğin bir parçasını oluşturduğu belirtildi.

Dünyada sadece Türkiye'de bulunan Anadolu yaban koyunu üzerindeki olumsuz etkilerin ortadan kaldırılarak, sürdürülebilir yaban hayatı yönetimi anlayışıyla bu türün geleceğe taşınmasının sağlandığı vurgulanan açıklamada, yaban koyunlarının kaldığı son yer olan Konya-Bozdağ'da bulunan 35 bin dekarlık üretme istasyonunda 385 yaban koyunu bulunduğu bildirildi.

Ankara Nallıhan ve Afyonkarahisar'daki 2 ayrı istasyonda daha üretim çalışmalarının yapıldığı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Konya-Bozdağ'dan nakledilen bireyler ile kurulan Ankara-Nallıhan Üretme İstasyonunda 46 ve Afyonkarahisar- Şuhut Üretme İstasyonunda ise 23 yaban koyunu ile yetiştirme çalışmaları sürdürülüyor. Bu istasyonlarda üretilen yaban koyunları uygun alanlarda tabiata bırakılarak, türün neslinin devam ettirilmesi sağlanıyor.

Ülkemizin en önemli endemik memeli türü olan yaban koyunları mayıs ayı başından itibaren doğum yapmaya başlıyor. Bu çerçevede Şuhut Anadolu Yaban Koyunu Üretme İstasyonu'nda 13 dişi ve 10 erkek koyunla üretilen Anadolu yaban koyunundan mayıs ayı içerisinde 4, Haziran'da ise 4 olmak üzere toplamda 8 kuzu dünyaya geldi. Kuzular sağlıklı bir şekilde anneleriyle beraber söz konusu alanda büyüyor. Mevcut 13 dişiden 2-3'ünün daha doğum yapması bekleniyor. Bu üretim yüksek bir başarı olarak değerlendiriliyor."



"Yaşamlarını uzaktan izleme imkanı da bulunabiliyor"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, konuya ilişkin değerlendirmesinde, biyolojik zenginliğin korunması ve sahip olunan yaban hayatı kaynaklarının sürdürülebilmesi maksadıyla üretme istasyonlarının kurulduğunu aktardı.

Şuhut'ta dünyaya gelen yavruların sağlıklı bir şekilde büyüyeceğine inandığını vurgulayan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Türün üretimi ve tabii yaşam alanlarında yetiştirilmesi maksadıyla kurulan bu istasyonlarda ayrıca yaşam alanları olan steplerde göz alıcı güzellikleriyle insanı hayran eden, halk arasında 'ceren' diye de bilinen bu hayvanların yaşamlarını uzaktan canlı izleme imkanı da bulunabiliyor. Bu üretme istasyonları sayesinde endemik olan bu türün neslini tehdit eden unsurlar ortadan kaldırılabilecek. Bu türün istasyonlar vasıtasıyla çoğaltılması ve eski tabii yaşam alanlarına yeniden kazandırılmasının yanı sıra, foto safarilerle tabiat turizminin canlanması da sağlanıyor."