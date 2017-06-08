ATSO Eğitim Kültür Araştırma Vakfı, Antalya'nın kültür ile sanat alanında zenginleşmesine ve tanıtılmasına katkı sağlayacak projelere 15 bin liraya kadar destek verecek.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve ATSO Eğitim Kültür Araştırma Vakfı Başkanı Davut Çetin, Antalya'nın marka değerine katkıda bulunacak, kültür ile sanat alanındaki araştırma ve projelere, "Proje Destek ve Teşvik Ödülü" verileceğini bildirdi.



Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, Antalya'nın kültür ile sanat alanında zenginleşmesine ve tanıtılmasına katkı sağlayacak projelerin artmasını teşvik etmek istediklerini kaydetti.



Bu çerçevede ATSO Eğitim Kültür Araştırma Vakfı ve Teşvik Ödül Komisyonu tarafından değerlendirilecek projelere 15 bin liraya kadar destek vereceklerini belirten Çetin, kent nüfusuna kayıtlı ya da Antalya'da yaşayanların proje için başvuruda bulunabileceğini ifade etti.



Antalya'nın kültür ve sanat alanında zenginleşmesine, tanıtılmasına katkı sağlayacak kitap, belgesel ve kısa film, araştırma, resim, müzik, tiyatro, seramik, minyatür, sinema gibi projelerin destekleneceğini belirten Çetin, şu bilgileri verdi:



"Proje Destek ve Teşvik Ödülü için başvurmak isteyenlerin, belirlenen esaslara göre hazırladıkları dosyalarını 3-31 Temmuz 2017 tarihleri arasında ATSO Vakfına iletmeleri gerekmektedir. Başvurular ATSO Vakfı Proje Destek ve Teşvik Ödül Komisyonu tarafından değerlendirilecek ve sonuçlar 8 Eylül 2017 tarihinde ilan edilecektir. Hangi projenin hangi miktarda destekleneceği komisyon tasarrufunda olmakla birlikte destek üst sınırı 15 bin liradır."



Antalya Kültür Sanat'ta halen Suna ve İnan Kıraç Vakfı Oryantalist Resim Koleksiyonundan seçilen 47 eserin yer aldığı "İmparatorluktan Portreler" ile Likya bölgesinde yapılan ilk dönem incelemelerine ışık tutan "Eşsiz Bir Tanıklığı Keşfederken: Ernst Krickl'ın Likya Günlüğü, 1892" sergilerinin devam ettiğini belirten Çetin, tüm sanatseverleri Antalya Kültür Sanat'a beklediklerini de bildirdi.