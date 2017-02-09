Arkeologlar Ölü Deniz yazmalarının saklandığı bir mağara daha buldu

Judean Çölü'nde ortaya çıkarılan mağarada yazmaya rastlanmadı

İsrailli arkeologlar, Judean Çölü'nde Hristiyanlığın ve Museviliğin en eski yazılı kaynaklarından biri kabul edilen Ölü Deniz yazmalarının saklandığı bir mağara keşfetti.



Kudüs İbrani Üniversitesinden yapılan açıklamada, Ölü Deniz'in kuzeybatı kıyılarında bulunan Kumran sit alanında bulunan mağaranın bir zamanlar 2. Tapınak dönemine ait Ölü Deniz yazmalarına evsahipliği yaptığının anlaşıldığı belirtildi.



Açıklamada, Arkeoloji Enstitüsünden Dr. Oren Gutfeld ve Ahiad Ovadia liderliğindeki ekip tarafından keşfedilen mağaranın, Ölü Deniz yazması içerdiği belirlenen 12. mağara olduğu kaydedildi.



Mağaranın duvarlarındaki bölümlerde 2. Tapınak dönemine ait saklama kapları ve kapaklarının bulunduğu kaydedilen açıklamada, mağarada yazı yazmaya hazır hale getirilmiş bir parşömen parçası bulunduğuna işaret edildi.



Dr. Gutfeld, "Mağarada yazmaya rastlamadık ancak bir küpte saklanmış ve yazı yazmaya hazır hale getirilmiş parşömen parçası bulduk. Elde ettiğimiz bulgular, bir zamanlar mağarada yazmaların bulunduğunu ama bunların çalındığını gösteriyor." ifadesini kullandı.



Hristiyanlığın ve Museviliğin bilinen en eski yazılı kaynaklarından sayılan Ölü Deniz yazmaları, İbranice ve Aramice binlerce el yazmasından oluşuyor.

Yazmalar, ilk kez 1947'de kaybolan keçisini arayan Bedevi bir çoban tarafından Batı Şeria'daki Kumran bölgesinde keşfedilmişti. Bölgede yapılan kazılarda 11 mağarada testilere saklanmış 40 binden fazla el yazması gün ışığına çıkarılmıştı.





