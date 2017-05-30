Caz sanatçısı, 7 Haziran'da Akbank Sanat'ta sahne alacak

Caz sanatçısı Asena Akan, İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.



Akbank Sanat'ta 7 Haziran'da gerçekleşecek konserde, Akan'a trompette Şenova Ülker, klavyede Tolga Bedir, kontrbasta Volkan Hürsever ve davulda Riccardo Marenghi eşlik edecek.



Akan, konserde söz ve müzikleri kendisine ait "İstanbul'un İzleri" ve "Golden Heart" albümlerindeki eserlerin yanı sıra Brezilya cazının sevilen örneklerinden oluşan bir repertuvarı yorumlayacak.



Henüz 5 yaşındayken İstanbul Belediye Konservatuvarında klasik keman eğitimiyle müziğe başlayan Asena Akan, İstanbul Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitimi aldı. Akan, İstanbul Devlet Konservatuvarı Opera Bölümünden 1998'de mezun oldu.