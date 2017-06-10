Türkiye'nin, Astana EXPO 2017 Uluslararası Enerji fuarındaki pavyonu kapılarını ziyaretçilere açtı.

Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanı Jenis Kasımbek, elektriğin üçte birini alternatif enerji kaynaklarından üreten Türkiye'nin deneyimlerinin Kazakistan için çok önemli olduğunu söyledi.



Kazakistan’ın başkenti Astana'da dün resmi töreni gerçekleştirilen Astana EXPO 2017 Uluslararası enerji fuarının ilk gününde Türkiye pavyonunun açılış töreni yapıldı.



Pavyonun açılış törenine Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, aynı zamanda Astana EXPO Türkiye Komiseri Tarık Sönmez, Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanı Jenis Kasımbek, Türkiye’nin Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.



Törenin açılış konuşmasını yapan Sönmez, fuarın ülke zenginliklerini tanıtmak için büyük katkı sağlayacağını belirterek, “Expoya Türkiye olarak büyük önem veriyoruz. Türkiye bugüne kadar 34 Expoya katıldı. Son olarak Antalya EXPOyu organize etti.” ifadelerini kullandı.



Sönmez, Astana EXPO 2017 fuarına da “Sürdürülebilir enerji için küresel sinerji” temasıyla katıldıklarını sözlerine ekledi.



"Türkiye'nin deneyimleri bizim için önemli"



Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanı Kasımbek, Kazakistan-Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin hızla geliştiğine işaret ederek, “Türkiye, Kazakistan’ın önemli stratejik ortağıdır. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2016 yılında 1,5 milyar dolar oldu.” dedi.



Bin 800 Türk sermayeli şirketin Kazakistan’da faaliyet gösterdiğini kaydeden Kasımbek, şirketlerin geri dönüşüm, tarım ve sağlık alanlarında etkin olduklarını belirtti.



Bakan Kasımbek, iki ülke arasındaki yatırım ilişkilerinin üst seviyede olduğuna dikkati çekerek, “Türkiye vatandaşlarının ülkemize hem iş için hem de turist olarak gelmesinden büyük sevinç duyuyoruz.” şeklinde konuştu.



Ayrıca Kasımbek, Türkiye’de elektriğin üçte birinin alternatif enerji kaynaklarından üretildiğini hatırlatarak, “Türkiye’nin bu alandaki deneyimi bizim için çok önemli.” dedi.



Türkiye pavyonu



Ana teması “Sürdürülebilir enerji için küresel sinerji” olan Türkiye pavyonu yaklaşık bin metre kare alanda yer alıyor. Giriş kapısında su değirmenini sergileyen pavyon, Türkiye’nin yenilenebilir ve alternatif enerji kaynaklarının yanı sıra madenleri hakkında görseller içeriyor.



Yükselen merdivenlerin Türkiye’nin 2023 temiz enerji hedeflerini vurgulayan pavyonda, ülkenin maden potansiyeli anlatıyor. Pavyondaki büyük ekranlarda Türkiye’nin temiz enerjisi tesislerinin görselleri verilirken, ayrıca Türkiye’nin enerjide yarattığı inovatif ürünler hakkında bilgiler sunuyor.



Pavyonun çocuk bölümünde, çocuklar kendi enerjilerini yaratabiliyor, biyoenerjileriyle videoda kendilerini görebiliyor ve ekrana elini koyarak dünyada temiz enerji için çalışacağına söz veriyor.



Ziyaretçileri hologram dervişlerin yolcu ettiği pavyonun son bölümünde, Anadolu’nun ilk barajı Hitit, Türkiye’nin insani yardımları, Mevlana ve dervişlerin filmlerini izletiliyor. Güneş, pavyonun ana simgesini oluşturuyor.



Ayrıca pavyondaki mutfakta Türk yemekleri ve ebru gibi sanatlar sergileniyor.



Astana'da 10 Haziran-10 Eylül'de devam edecek fuara Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 115 ülke ve 22 uluslararası örgüt katılıyor. Fuar alanında Kazakistan'ın Nur Alem standı ve diğer uluslararası stantların yanı sıra alışveriş ve kültür merkezleri bulunuyor. Fuarın ana ülke standı olan,100 metre yüksekliğindeki ve 80 metre çapındaki Nur Alem’de Kazakistan’ın yenilenebilir enerji alanındaki buluşları ve kullandığı teknolojiler sergilenecek. Fuarı yabancı ziyaretçiler dahil toplam 5 milyona yakın kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.