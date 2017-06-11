İzmir Seferihisar’da düzenlenen “Ata Ekmeği ve Armola Şenliği’ne İzmirliler akın etti. Yöresel yöntemlerle hazırlanan binlerce “Ata Ekmeği” birkaç saat içinde tükendi. Ulamışlı kadınlar talebine karşılık verebilmek için canla başla çalıştı.

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