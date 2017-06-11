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Ata Ekmeği ve Armola Şenliği

İzmir Seferihisar’da düzenlenen “Ata Ekmeği ve Armola Şenliği’ne İzmirliler akın etti. Yöresel yöntemlerle hazırlanan binlerce “Ata Ekmeği” birkaç saat içinde tükendi. Ulamışlı kadınlar talebine karşılık verebilmek için canla başla çalıştı.

Ata Ekmeği ve Armola Şenliği

Köy sokaklarına akın eden yurttaşlar yöresel lezzetlerle buluştu.

İzmir Seferihisar Belediyesi Ulamış köyünde lezzetine doyum olmayan bir şenliğe imza attı.

Önce kara fırında yöresel yöntemlerle Ata Ekmeği üretildi. Ardından ilçenin meşhur peyniri Armola hazırlandı.

Gün boyu ekmek pişirip satan Ulamışlı kadınlar, talebe yetişmekte zorlandı.

Ulamışlı kadınların, buğdayı anne ve ninelerinden öğrendikleri yöntemlerle yoğurup, kara fırında pişirmesi ilgi çekti.

Şenlikte Ata Ekmeğinin yanı sıra köy sabunu yapımı, harman yerinde dövenle hasat ve rahvan atları gösterisi ilgiyle izlendi.

Tüm köy rengarenk görüntülere sahne olurken, şenliğe katılanlar unutulmaz bir gün yaşadı.


ulusalkanal.com.tr

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