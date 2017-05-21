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Avcılar Belediyesi konservatuvarı sezon finali yaptı

Avcılar Belediyesi Konservatuvarı "Düşlerin dansı" adı verilen dans gösterisiyle sezon finalini yaptı. Konservatuar öğrencilerinin sergilediği birbirinden renkli danslar izleyenlerden tam not aldı.

Avcılar Belediyesi konservatuvarı sezon finali yaptı

Zeybek ile keyiflendiler, Kafkas dansıyla da eğlenmeye başladılar ...

Karadeniz'in horonuyla da eğlencenin doruğuna çıktılar. 

İstanbul Avcılar Belediye Konservatuvarı sezon finalini yaptı. Final için de 'Düşlerin Dansı' adı verilen bir gösteri hazırlandı. 

Barış Manço Kültür Merkezi'ndeki gösteri 8 ismin Acapella Korosu'nun şarkılarıyla başladı..

Dakikalar ilerledi ve bu kez sahne Ege'nin zeybeklerine kaldı...

Ardından da Kafkas ve Balkan danslarıyla Karadeniz'in horonu sahnelendi.

İzleyicilerden tam not alan dans gösterisinin ardından Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli bir konuşma yaptı.

Benli, Avcılar'ı sanat kenti haline getireceklerini söyledi. 


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #avcılar belediyesi #konservatuvar #düşlerin dansı #dans #sezon finali #öğrenci #karadeniz #horon #zeybek #kafkas dansı
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