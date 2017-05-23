İskenderun Körfez Musiki Derneği, Hatay'da "Baharla Gelen Şarkılar" adlı bir sanat müziği konseri verdi. "Baharla Gelen Şarkılar" konserine halkın ilgisi yoğun oldu.

"İskenderun Körfez Musiki Derneği" bağrında bölgenin en büyük amatör sanatçılarını barındırıyor.



Amatör sanatçılardan oluşan dernek 2001 yılında sanat hayatına başladı. Birçok imkansızlıklara rağmen bugüne gelmeyi başardılar.



Dernek yıllardır müziğe gönül veren üyeleriyle devam ediyor. Amaçıları Türk Sanat müziğini yaşatmak.



Konserler veren ve festivallere katılan sanatçılar, Türk Sanat, Türk Halk müziği, şiir dinletisi, keman ve ud dersleri de veriyor.



Sosyal sorumluluk kapsamında da etkinlikler yapılıyor. Cezaevi, çocuk esirgeme kurumu, sevgi evlerinde çalıp söylüyorlar.



Geleneksel olarak yapılan "Baharla Gelen Şarkılar" adlı konsere de binlerce İskenderunlu katıldı.



Dernek Başkanı Mehmet Bülent, Türk müsikisini daha ileriye taşımak istediklerini söyledi.





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