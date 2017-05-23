"Bütün hakim ve savcılar incelendi"
CHP'den Fikri Sağlar kararı
CHP'den Fikri Sağlar kararı
FETÖ'nün TSK'daki
FETÖ'nün TSK'daki "kripto" yapılanmasına operasyon
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı

"Baharla Gelen Şarkılar" konserine halkın ilgisi yoğun oldu

İskenderun Körfez Musiki Derneği, Hatay'da "Baharla Gelen Şarkılar" adlı bir sanat müziği konseri verdi. "Baharla Gelen Şarkılar" konserine halkın ilgisi yoğun oldu.

"Baharla Gelen Şarkılar" konserine halkın ilgisi yoğun oldu

"İskenderun Körfez Musiki Derneği"  bağrında bölgenin en büyük amatör sanatçılarını barındırıyor.

Amatör sanatçılardan oluşan dernek 2001 yılında sanat hayatına başladı. Birçok imkansızlıklara rağmen bugüne gelmeyi başardılar. 

Dernek yıllardır müziğe gönül veren üyeleriyle devam ediyor. Amaçıları Türk Sanat müziğini yaşatmak.

Konserler veren ve festivallere katılan sanatçılar, Türk Sanat, Türk Halk müziği, şiir dinletisi, keman ve ud dersleri de veriyor.

Sosyal sorumluluk kapsamında da etkinlikler yapılıyor. Cezaevi, çocuk esirgeme kurumu, sevgi evlerinde çalıp söylüyorlar.

Geleneksel olarak yapılan "Baharla Gelen Şarkılar" adlı konsere de binlerce İskenderunlu katıldı. 

Dernek Başkanı Mehmet Bülent, Türk müsikisini daha ileriye taşımak istediklerini söyledi.


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #İskenderun
banner863
Önceki Haber
Yetki sahibine geri verildi
Sonraki Haber
Hasan Sevinç, Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.