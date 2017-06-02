Ordu'nun Perşembe ilçesindeki balıkçı barınağında 57 yıldır berberlik yapan 80 yaşındaki Ali Kemal Yılmaz, ilerlemiş yaşına rağmen mesleğini sürdürüyor

Ordu'nun Perşembe ilçesindeki balıkçı barınağında berberlik yapan 80 yaşındaki Ali Kemal Yılmaz, aralıksız 57 yıldır balıkçılara hizmet veriyor.

İlçeye bağlı Kışlaönü Balıkçı Barınağında 1960 yılında berber dükkanı açan Yılmaz, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini sürdürüyor.

Her sabah büyük bir heyecanla yarısı ahşaptan 15 metrekarelik dükkanını açan Yılmaz, işini ilk günkü şevkle yapıyor.

8 çocuk babası Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süre çeşitli işlerde çalıştıktan sonra berber olmaya karar verdiğini ve kendi dükkanını açtığını söyledi.

Yılmaz, 57 yıldır balıkçılara hizmet vermekten gurur duyduğunu vurgulayarak, balıkçı bir babanın evladı olarak onlara hizmet vermenin kendisi için mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

Yaşının ilerlemesine rağmen işini severek devam ettirdiğini belirten Yılmaz, "Doğru düzgün izin kullanmadan burada balıkçı arkadaşlarımıza hizmet veriyorum. Denize ava giden de avlanıp denizden dönen de bana tıraş oluyor." dedi.

Yılmaz, işine sevdalı olduğunu ancak yaşından dolayı artık yorulmaya başladığını ifade ederek, gücü yettikçe mesleğini sürdüreceğini söyledi.

Barınaktaki balıkçılarla aralarında baba oğul ilişkisi olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Ben onları seviyorum. Sağ olsun, onlar da beni seviyor. Bana burada Ali Dayı derler. Yıllardır yaptığım mesleğimle ben de hepsini memnun etmeye çalıştım." diye konuştu.

Yılmaz, liman olarak hizmet veren barınağın özellikle av sezonlarında hareketlediğine işaret ederek, "İşlerimiz av sezonlarında daha iyi oluyor. Av sezonu bittiğinde iş yoğunluğumuz azalsa da halimizden çok memnunuz. Bu günlerimize şükürler olsun." ifadesini kullandı.



"Eli bize birçok sefer uğurlu gelmiştir"

İlçede yaklaşık 50 yıldır balıkçılık yapan Ali Akbulut ise yıllardır aralıksız Ali Kemal Yılmaz'a tıraş olduğunu belirterek, kendisinden çok memnun olduğunu aktardı.

Nadiren başka berberlere gittiğini belirten Akbulut, "Yeri geliyor kendisine tıraş olmadan denize açılmak istemiyoruz. Kendisinin eli bize birçok sefer uğurlu gelmiştir. Bunun için ava çıkarken kendisine mutlaka uğrar, tıraşımızı oluruz." dedi.

Balıkçı Gökhan Altun da yıllardır Yılmaz'a tıraş olduklarını ifade ederek, "Kendisi bizim için çok önemlidir, bizlerin çok kahrını çekmiştir. Yeri gelir gecenin bir yarısı evinden gelip bizi tıraş ettiği de olmuştur." diye konuştu.

Altun, Ali Kemal Yılmaz'ın ustalığının da birçok berbere göre çok iyi olduğunu vurgulayarak, elinin çok hafif olduğunu sözlerine ekledi.



