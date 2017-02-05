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Barış Manço, mezarı başında anıldı

Ünlü sanatçı Barış Manço, ölümünün 18'inci yıl dönümünde mezarı başında anıldı. "Barış Manço" adlı şehir hatları vapuru özel bir sefer düzenleyerek, ünlü sanatçının hayranlarını Kanlıca'ya götürdü.

Barış Manço, mezarı başında anıldı
7'den 70'e herkesin gönlüne taht kuran usta sanatçı Barış Manço, ölümünün 18. yılında kabri başında anıldı.

Anma için "Barış Manço" adlı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları Vapuru özel bir sefer düzenledi. 

Sefere sanatçının kardeşi İnci Manço, oğulları Doğukan ve Batıkan Manço da katıldı.

Kadıköy'den ve Karaköy'den Manço'nun hayranlarını alan vapur, daha sonra Kanlıca'ya hareket etti.

Hayranları yolculuk sırasında Barış abi'nin sevilen şarkılarını söyledi.

Kanlıca'dan yürüyerek usta sanatçının mezarına giden vatandaşlar, Manço'yu dualar ile yad etti.




ulusalkanal.com.tr
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