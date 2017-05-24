Doğuştan görme engelli 60 yaşındaki ressam Armağan'ın yaptığı 45 tablonun izlenime sunulduğu sergi, 21 Haziran'a kadar gezilebilecek

Başkentte, görme engelli ressam Eşref Armağan'ın eserlerinin beğeniye sunulduğu sergi açıldı.



Dünya Göz Sanat Galerisi'ndeki serginin açılışına, Armağan'ın yakınları ve çok sayıda davetli katıldı.

Doğuştan görme engelli 60 yaşındaki Armağan, AA muhabirine, fırçayı ressam olmak amacıyla eline almadığını, dünyayı tanıma isteğiyle 5 yaşından beri resim yaptığını söyledi.

Dokunduğu nesneler, kabartma resimler ve çevresindekilere sorduğu soruların yanıtlarından yola çıkarak çalışmalarını yaptığını anlatan Armağan, "Ne nasıl durur, ismi nedir, hangi renktedir, üzerindeki detaylar nelerdir, sora sora ezberledim." dedi.

Resimle ilgili hiçbir eğitim almadığını kaydeden Armağan, kartonun altına cisimler koyarak, çiviyle çizgileri oluşturduğunu ve perspektif tekniklerini de çözdüğünü dile getirdi.

Armağan, "İnsan bir şeyi yapmak istiyorsa hiçbir şey engel değildir. İstemesi ve inatçı, sabırlı olması lazım, mutlaka başarabilir. İçlerinde 'Bunu yapmak istiyorum.' şeklinde bir istek olması lazım. O şart. Bir de ailelerin bu konuda bilgili olması lazım. Evde engelli birey varsa 'Sen bir şey yapamazsın, biz yapalım.' demeden, teşvik ederek destek olunması lazım." diye konuştu.

Resimlerinin 30 yıldan bu yana bir çok ülkede sergilendiğini ifade eden Armağan, toplumun engellilere karşı hassas olması gerektiğini vurguladı.

Armağan'ın yaptığı 45 tablonun izlenime sunulduğu sergi 21 Haziran'a kadar gezilebilecek.