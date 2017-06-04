Afyonkarahisar Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulunda açılan baston yapım kursuna katılan tamamı kadın kursiyerler, hem sanat öğreniyor hem de stres atıyor.

Afyonkarahisar Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulunda açılan baston yapım kursuna katılan tamamı kadın kursiyerler, hem zanaat öğreniyor hem de stres atıyor.



Afyonkarahisar Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Murat Diktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, baston yapımı kursuna 18 kadın kursiyerin katıldığını söyledi.



Afyonkarahisar ve Sultandağı ilçesinden kiraz, vişne, iğde ve erik ağaçlarından kente özgü baston yapma düşüncesinin doğduğunu ve bunu uygulamaya başladıklarını kaydeden Diktaş, şöyle konuştu:



"Kadın kursiyerlerimiz yoğun ilgi gösterdi. Baston yapımı ince işçilik ve el emeği gerektiriyor. Kadınlarımız da bu konuda çok hassaslar. Gayet başarılı bir şekilde yürütüyoruz. Yüzlerce baston ürettik ve bazı kursiyerlerimiz bunun satışını da yapıyor. Kursumuza kadınlar tarafından ilgi de giderek artıyor."



Diktaş, yapılan bastonlara Afyonkarahisar’ın kültürel sembollerini ve motiflerini işleyerek farklı çalışmalara imza atacaklarını kaydetti.



"Keyif almalarını öğretiyorum"



Kurs eğitmeni Tülay Alay da kadın kursiyerlerin baston yaparken hiç zorlanmadığını söyledi.



Kursiyerlerin keyifle çalıştığını ifade eden Alay, "Ahşap, doğal bir materyal olduğu için insanlara farklı bir enerji veriyor. Negatif elektriklerini atıyor. Terapi gibi. Kursiyerlerimiz de gerçekten bastonları severek yapıyor." dedi.



"Haşhaş ve kale motifleri kullanıyoruz"



Baston yapımında kiraz, vişne, iğde, ayva ve ceviz ağaçları kullandıklarına değinen Alay, "Kullandığımız ağaçların tamamını Afyonkarahisar'dan ve ilçelerinden temin ediyoruz. Yine bastonlarımıza şehirle özdeşleşmiş haşhaş ve kale desenleri yapıyoruz. Kursiyerlerimizin fikirleriyle değişik güzel eserler ortaya çıkıyor. Bazı kursiyerlerimiz de internet üzerinden sipariş alarak satış yapıyor." diye konuştu.



Kursiyerlerden Sevda Acar da baston yapımının çok zevkli olduğunu ve insanın stresini aldığını kaydetti.